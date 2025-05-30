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Давтех Davtech
УПОМИНАНИЯ
|30.05.2025
|«Ростелеком» и «Давтех» оптимизируют добычу полезных ископаемых с помощью стереозрения 2
Давтех и организации, системы, технологии, персоны:
|Радиоэлектронные Компоненты 9 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2069 1
|Ростелеком 9942 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5036 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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