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Давтех Davtech

Давтех - Davtech

УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 «Ростелеком» и «Давтех» оптимизируют добычу полезных ископаемых с помощью стереозрения 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Давтех и организации, системы, технологии, персоны:

Радиоэлектронные Компоненты 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2069 1
Ростелеком 9942 1
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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