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Безопасность Администратору
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Состоялся технический релиз новой версии NGFW «Континент 4»

Компания «Код безопасности» сообщила о выпуске версии 4.1.7 NGFW «Континент 4».

В версии «Континент 4.1.7» добавился ряд новых защитных механизмов и функций, которые позволят лучше обеспечивать безопасность корпоративных пользователей при работе в интернете и упростит администратору управление комплексом.

Новая функциональность в версии 4.1.7: прозрачная аутентификация пользователей по протоколу Kerberos; преднастроенные фиды Threat Intelligence от «Кода безопасности»; возможность добавления собственных хешей вредоносных файлов для потокового антивируса; инспектирование TLS 1.3; разделение пулов адресов для подключения удаленных пользователей; разграничение доступа для подключения к ЦУС через МК; автоматизация перевода крупных инфраструктур с «Континент 3» на «Континент 4».

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