Разделы

Безопасность Госрегулирование
|

NGFW «Континент 4» компании «Код безопасности» сертифицирован в РБ

Продукты «Континент 4», vGate и Secret Net Studio российского разработчика средств защиты информации «Код безопасности» прошли сертификацию Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь и теперь могут продаваться на территории республики.

Сертификаты за номерами BY/112 02.01. ТР027 036.01 00750, BY/112 02.01. ТР027 036.01 00746, BY/112 02.01. ТР027 036.01 00747 для «Континент 4», Secret Net Studio и vGate соответственно подтверждают, что все три продукта прошли необходимые тестовые испытания и удовлетворяют семи стандартам регулятора, которые покрывают несколько различных областей информационной безопасности: программные и программно-аппаратные средства защиты от воздействия вредоносных программ; антивирусные программные средства; программные средства маршрутизатора; межсетевые экраны; системы обнаружения и предотвращения вторжений.

Все сертификаты действительны до апреля 2028 г.

5 команд на 1 продукт: как X5 выстроила рабочие процессы от визуализации и прозрачных взаимосвязей до работы с блокерами, WIP-лимитов и аналитики
Бизнес-коммуникации

«Прохождение сертификационных испытаний и само получения сертификатов – это долгожданное событие как для «Кода безопасности», так и для наших белорусских заказчиков. Теперь мы можем продавать «Континент 4», Secret Net Studio и vGate в Республике, – отметил директор по работе с зарубежными и стратегическими проектами «Кода безопасности» Олег Кравчук. – Сертификаты ОАЦ подтверждают, что наши решения соответствуют требованиям для использования в критически важных объектах информатизации, государственных информационных системах, системах персональных данных».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти: ведомственные данные нужно срочно убрать из общего доступа и зашифровать

Арестован убийца создателя «бандитского» платежного сервиса Cash App. Им оказался крупный ИТ-бизнесмен

Прародителя «Пикабу» собираются заблокировать в России

ФСБ против легализации в России «белых хакеров»

Власти потратят 400 млн руб. на безопасность промышленного интернета вещей

Россиян грабят через неотключаемые платные подписки с тихого согласия банков. Власти и Центробанк взялись решить проблему

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще