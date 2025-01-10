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МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ Инновационный научно-технологический центр Акселератор возможностей Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования

МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования

Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы» создан в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными актами Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 года № 332 «О создании инновационного научно-технологического центра «Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы».

ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» — это  экосистема с инфраструктурой, объединяющая организации-резидентов, основной целью деятельности которых является осуществление научно-технологической деятельности. На территории «Долины» будет размещено 9 кластеров (общая площадь 440 тыс. кв метров) разных направлений («Геотех», «Нанотех», «Биомед», «Инфотех», «Инжиниринг», «Междисциплинарный», «Образовательный», «Космос», «Ломоносов»), каждый из которых отвечает конкретному направлению инновационной деятельности. На территории кластеров размещаются как компании (Дочерние структуры, RnD центры, Лаборатории), так и высокотехнологические и инвестиционно-привлекательные стартап-проекты. Каждый резидент научной долины получает налоговые льготы, доступ к передовым технологиям, высококвалифицированным сотрудникам и научным лабораториям, а также иные преференции.

Таким образом, основная цель создания ИНТЦ - это формирование на новой территории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова инновационной экосистемы мирового уровня в целях реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески-привлекательных научных и научно-технических проектах.

Акселератор Возможностей является оператором, организатором хакатонов и инвестиционных мероприятий, а также куратором инновационного блока на территории ИНТЦ МГУ “Воробьевы горы”. 

 
 

10.01.2025 К 2024 г. инновационные-технологические центры увеличили присутствие в инфополе в 2,2 раза 2
11.12.2024 115 подписаний, более 100 спикеров, презентация технологических инноваций и масштабный Хакатон — подведены итоги «ФИЦ – 2024» 1
05.12.2024 Робособаки с компьютерным зрением от VisionLabs появятся на строительных площадках и промышленных предприятиях 1
19.11.2024 На хакатоне NaimixCode разработали программу для рекрутеров на основе карт Таро 2
07.11.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября 1
20.09.2024 КИБЕРТЕХ 2024: Форум по кибербезопасности государства 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 3
24.06.2024 В Москве запустили отечественную инновационную систему управления гибкими пространствами 1
05.03.2024 Компания-резидент Научного парка МГУ разрабатывает новые светозащитные покрытия для звездных датчиков 1
22.12.2023 В Москве заработал инновационный кластер, в котором забыли обеспечить сотовую связь 1
22.12.2023 «МегаФон» обеспечил интернетом флагманский инновационный кластер МГУ 1
14.12.2023 «Открытая мобильная платформа» выступит партнером школьного конкурса «Девушки в ИТ» 2
13.11.2023 «Магнит» открыл технологическую лабораторию в кластере «Ломоносов» 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
01.09.2021 В «Сколково» создали хаб для развития высоких технологий в сфере образования 1
05.03.2021 Открывается сбор заявок на Demo Day от акселератора возможностей при ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова и RuSIEM 1
06.11.2020 «Программный продукт» совместно с МГУ выберут проекты для «Умного города» 1

Публикаций - 17, упоминаний - 23

МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 2
МегаФон 8804 2
Программный продукт ГК 63 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 5 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Broadcom - VMware 2359 1
Microsoft Corporation 24624 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Код Безопасности 616 1
8213 1
Huaxun Group - Эйч-Экс Групп 2 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Cloud4Y 285 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
Eltex - Предприятие Элтекс 151 1
Cisco Systems 5114 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 245 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Примо РПА 12 1
Naumen - Наумен 625 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 12 1
ИнфраМенеджер 12 1
Газпром ЦПС 27 1
Рустам Курмаев и партнеры 24 1
Ростех - Кибертех - Кибернетические технологии - Cybertech 3 1
ССТ - Специальные системы и технологии 8 1
Наймикс - Naimix 2 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
ВЭБ.РФ - ПроШкола 3 1
Почта России ПАО 2112 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 21 1
UniSuper 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Газпром нефть 618 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Газпром ПАО 1342 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Комус 94 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
МИК - Московский инновационный кластер 146 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Правительство Иркутской области 29 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 22 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 30 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
Правительство Чеченской Республики 27 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
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АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 18 1
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ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
Брянов Олег 2 2
Парабучев Алексей 12 1
Подрябинников Алексей 19 1
Исмаилов Руслан 13 1
Прахов Михаил 36 1
Полякова Мария 2 1
Паршин Константин 63 1
Батыров Ренат 10 1
Денисова Алиса 1 1
Чалых Игорь 1 1
Сидоров Кирилл 1 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Корниенко Павел 1 1
Бессарабенко Александр 13 1
Панченко Иван 138 1
Винокуров Евгений 10 1
Врацкий Андрей 135 1
Иодковский Станислав 81 1
Гонтарь Людмила 9 1
Путин Владимир 3171 1
Собянин Сергей 381 1
Мылицын Роман 110 1
Глазков Александр 137 1
Сергеев Сергей 138 1
Батай Илья 55 1
Албычев Александр 150 1
Федоров Алексей 116 1
Качанов Олег 114 1
Мельникова Алиса 90 1
Иванов Михаил 100 1
Шпак Василий 223 1
Белов Алексей 20 1
Безбогов Сергей 46 1
Галеев Сергей 32 1
Гулевич Руслан 27 1
Алексеева Марина 22 1
Афанасьев Денис 71 1
Каськов Валентин 5 1
Сологуб Денис 67 1
Шицле Ярослав 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 13
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 69 10
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Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
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Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Динской район 12 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Крыловский район 8 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Европа 21767 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 5
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 3
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 503 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Кибернетика - Cybernetics 243 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 389 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
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МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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