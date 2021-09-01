В «Сколково» создали хаб для развития высоких технологий в сфере образования

Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) запустил хаб для edtech-компаний. Площадка на базе «Гиперкуба» объединит стартапы, инвесторов и экспертов. Команды, развивающие инновации в образовании, получат доступ к HR- и PR-поддержке, услугам юристов, менторов, методологов и продюсеров. Хаб станет точкой проведения крупных отраслевых мероприятий, акселераторов и интенсивов.

Главная цель edtech-хаба ― максимально эффективное развитие бизнес-идей и инновационных проектов в области образования, а также быстрый вывод готовых продуктов на рынок. Активный нетворкинг, встречи с инвесторами и заказчиками помогут более детально проанализировать запросы рынка и выстроить модели взаимодействия. Кроме того, площадка упростит коммуникацию между edtech-стартапами и партнерами фонда, такими как Сколтех, НТИ, Министерство образования, Долина МГУ и другими.

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Критическая масса хороших проектов и идей существует сейчас в сфере edtech, но они либо далеки от глобального выхода на рынок, либо делают это слишком медленно. Так происходит, потому что у каждого по отдельности не хватает ресурсов для масштабного внедрения. В некоторых случаях, это касается объединения усилий, а где-то это уже вопросы борьбы со множеством трудностей, стоящих перед такими компаниями».

Edtech-хаб решит эту проблему: стартапам будет предложена помощь в создании продукта и его тестировании. Менторы из успешных edtech-компаний направят проект в нужное русло и обеспечат поддержку при выходе на рынок, выстраивании продаж и сопровождении сделок. Важность создания edtech-хаба отметили в ВЭБ.РФ.

Алиса Денисова, руководитель направления «Создание образовательной среды» ВЭБ.РФ, сказала: «Мы хотим быть ближе к тем, кто привносит новое в систему образования. Инновационные edtech-стартапы – это, по сути, те, кто меняют подходы к образованию за счет близости к потребителям и четкого понимания потребности и детей, и взрослых. А edtech-хаб, в свою очередь, поможет сблизить успешные проекты и организации развития, в том числе ВЭБ.РФ. Для многих мы можем стать инвестором и заказчиком. Например, в рамках нашего проекта по строительству школ “Прошкола”, помимо базовой инфраструктуры, мы бы хотели привнести определенное инновационное оснащение, новое учебное оборудование и информационные системы. На данный момент, мы понимаем, что без участников рынка edtech это сделать невозможно».

Основные виды деятельности edtech-хаба включают: собственные образовательные программы; профильные, системообразующие мероприятия; проекты по цифровизации корпоративного HR и обучения; акселератор и консультационные услуги edtech-стартапам; интеграция и продвижение edtech-проектов; видеостудия и сервисы по производству контента и образовательных программ на заказ; edtech-лаборатория/шоурум. Пилотные зоны, edtech-хакатоны; детское ДПО и профориентация.

Создание хаба в сфере edtech отвечает современным трендам: именно эта сфера в последние годы стремительно растет. За 2020 г. выручка резидентов фонда «Сколково» выросла на 70%, а edtech-стартапы выросли кратно. Это дает основания считать, что рост в этом направлении не замедлится, а цифровизация отрасли общего образования в ближайшее время начнет набирать обороты.

Ренат Батыров, генеральный директор технопарка «Сколково», отметил: «Наша задача – сделать edtech-хаб точкой притяжения, чтобы компании сами были заинтересованы в размещении. Мы создаем шоурум решений, где представители стартапов смогут продемонстрировать свои продукты, взаимодействовать с экспертами, инвесторами, корпорациями, государством и находить крупных заказчиков».