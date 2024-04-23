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Сертификация и старт продаж NGFW «Континент 4.1.9»

«Код Безопасности» объявляет о прохождении сертификации и старте продаж новой версии «Континент 4.1.9», в которую добавлен ряд новых защитных механизмов и сетевых функций.

Новый функционал в версии 4.1.9 включает виртуальную маршрутизацию (VRF), явный прокси-сервер (Explicit Proxy), новые источники знаний об угрозах. Также были добавлены новые инструменты для автоматизации работы администратора через API, переработан механизм журналирования и добавлен ряд других функций. Об этом CNews сообщили представители компании «Код Безопасности».

Данная версия прошла сертификацию ФСТЭК России. Сертификат №4496 от 14.12.2021 ФСТЭК России подтверждает соответствие Континент 4.1.9 требованиям руководящих документов к: четвертому уровню доверия; профилю защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты; профилю защиты межсетевых экранов типа Б четвертого класса защиты; • требованиям к СОВ четвертого класса защиты.

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безопасность

Запланировано проведение испытаний на соответствие профилю защиты межсетевых экранов типа Д четвертого класса защиты.

Продукт может использоваться для защиты значимых объектов КИИ до первой категории, ИСПДн до первого уровня, ГИС до первого класса и АС до класса 1Г включительно.

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