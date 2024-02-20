Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

Критическая уязвимость угрожает отечественным NGFW и IPS-решениям

Безопасность отечественных средств защиты информации оказалась под угрозой — в популярном OpenSource-IPS-модуле Suricata обнаружены 3 критические уязвимости (CVE-2а024-23839, CVE-2024-23836, CVE-2024-23837 по международной классификации). Об этом CNews сообщил представитель компании Ideco. Только за 2023 г. в результате «пробелов» в защите в открытый доступ попало более 300 миллионов конфиденциальных документов.

Большинство отечественных средств защиты информации (межсетевые экраны, NGFW и системы обнаружения вторжений) использует Suricata в качестве одного из модулей. Она применяется в решениях Diamond FW, «Континент», Ideco, «ИКС-сервер», TING, очень распространенных МЭ в России, отмечают в компании. Насчитывается более десятка тысяч установок по стране. Обнаруженные уязвимости имеют очень серьезную оценку, и их суть даже не раскрывается в официальных источниках (как всегда происходит первое время, чтобы снизить скорость появления средств эксплуатации уязвимостей злоумышленниками).

По данным исследователей из Ideco, эксплуатация уязвимостей может происходить с помощью специально сформированной злоумышленниками веб-страницы, во время обработки которой в системе будет выполнен произвольный код (с правами модуля IPS в системе). Особенно опасно то, что уязвимы именно пограничные межсетевые экраны — таким образом злоумышленники могут получить бэкдор в локальную сеть и уже ничто не способно будет их остановить. Стоит отметить, что бэкдор используется хакерами в 21% киберпреступлений. Еще более опасно то, что часто для лучшей фильтрации трафика эти же устройства осуществляют расшифровку HTTPS-трафика, потенциально позволяя таким образом хакерам получить доступ к конфиденциальной информации (включая логины и пароли) и дававя возможность подменять трафик (например, данные о получателе денежных переводов).

Еще тяжелее приходится разработчикам, не использующим «чистый» OpenSource-модуль (в новой версии Suricata есть исправления данных уязвимостей), а развивающих собственный форк (собственные разработки на основе взятого в прошлом кода модуля) — в таком случае исправление ошибок может занять гораздо больше времени, при этом эксплуатация уязвимости может быть возможна, хотя и иногда с неочевидным вектором атаки. Проблема может возникнуть у тех, кто использует необновленные коммерческие продукты. Согласно статистике, которую приводит Ideco, более 75% компаний не обновляют ПО вовремя, что влечет серьезные инциденты, связанные со взломом.

Юрий Мацыгин, НОТА: Российские инхаус-решения не имеют аналогов на мировом рынке
Цифровизация

Пока ни один из отечественных вендоров, кроме Ideco, не выпустил «заплатки», исправляющих данные уязвимости, утверждают в компании, но и на «темной стороне» даркнета не появились эксплойты для эксплуатации уязвимостей, однако Zero-day уже близок. На данный момент готовых эксплойтов у злоумышленников нет. Возможно, в будущем появятся настройки, способные сократить вектор атак.

Сейчас в последней версии Suricata обнаруженные уязвимости устранены. Однако, чтобы максимально защитить конфиденциальную информацию вашей компании, стоит проверить наличие новых версий всех систем безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита

В ядро Linux хотят внедрить «фишку», которой не было в нем 33 года

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС

Бюрократия побеждает. Обслуживающие правительство ИТ-шники погрязнут в бумагах и вместо работы будут заполнять отчеты

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Главная проблема литиевых батарей решена. Созданы аккумуляторы, которые не взрываются и не горят

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще