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Новая версия межсетевого экрана Traffic Inspector: повышение эффективности, Telegram-мониторинг и усиленная безопасность

Компания «Смарт-Софт» сообщает о выходе новой версии многофункционального межсетевого экрана Traffic Inspector 3.0.2.924. Обновление фокусируется на оптимизации ресурсов, удобстве администрирования и повышении уровня защиты корпоративных сетей. Об этом CNews сообщили представители «Смарт-Софт».

Ключевые нововведения Traffic Inspector 3.0.2.924

Оптимизация производительности. Алгоритмы версии 924 снижают потребление оперативной памяти в среднем на 230 МБ, уменьшают нагрузку на центральный процессор и повышают общую стабильность системы, что особенно заметно при большой нагрузке.

Интеграция с Telegram для мониторинга и оповещений. Новый модуль интеграции позволяет администраторам: получать мгновенные уведомления о событиях безопасности (включая события Suricata IDS/IPS); отслеживать нагрузку на ОС и потребление памяти в реальном времени через Telegram-бота; использовать быструю и удобную альтернативу SMS-сервисам для аутентификации и оповещений.

Повышение стабильности веб-интерфейса: обновление PHP до версии 5.6.31 устраняет ошибки в интерфейсе портала, улучшает совместимость и стабильность работы в связке с ТИ (техническим интерфейсом), обеспечивая более плавную и надежную работу веб-интерфейса.

Улучшенная визуализация статистики. В раздел статистики добавлены новые диаграммы, упрощающие анализ сетевой активности и других ключевых показателей.

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Цифровизация

Обновление безопасности: Suricata IDS/IPS обновлена с версии 1.3 до актуальной 4.1 (для 64-битных систем), что предоставляет пользователям Traffic Inspector современные механизмы обнаружения и предотвращения вторжений.

Денис Корбаков, технический директор «Смарт-Софт»: «Релиз 924 – это шаг к более «умному» управлению ресурсами. Мы провели глубокую оптимизацию, чтобы значительно снизить «аппетиты» системы по памяти и CPU. Это освобождает ценные мощности серверов для решения ключевых бизнес-задач наших клиентов. Интеграция с Telegram – прямой ответ на запросы о скорости и удобстве мониторинга. А обновление Suricata до 4.1 – это огромный скачок в возможностях сетевой безопасности для наших пользователей. Все вместе делает Traffic Inspector еще более надежным и простым в управлении инструментом».

Обновление Traffic Inspector до версии 924 доступно для всех пользователей с действующей подпиской на техобслуживание.

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