«Лаборатория Касперского» выпускает новую линейку решений для защиты среднего бизнеса

«Лаборатория Касперского» объявляет о выходе новой линейки, которая получила название Kaspersky Smart. Она построена на базе решений, ранее доступных только крупным компаниям, — SIEM-системы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform и продукта для защиты конечных устройств от сложных угроз Kaspersky EDR Expert. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Новая линейка предназначена для компаний среднего бизнеса, которые серьезно подходят к вопросам борьбы с кибератаками повышенной сложности. Она будет востребована в организациях, где присутствует функция ИБ, и реализуется стратегический подход к информационной безопасности, в том числе в государственных и финансовых учреждениях, страховых компаниях, сфере торговли и прочих отраслях.

Ландшафт киберугроз усложняется, средний бизнес также становится мишенью для сложных атак. Кроме того, усиливаются требования регулирующих органов. В ответ на эти вызовы «Лаборатория Касперского» предлагает самую актуальную киберзащиту для инфраструктур среднего размера — от 250 до 1000 рабочих мест и серверов. Линейка Kaspersky Smart включает в себя возможности не только для мониторинга и обнаружения, но и для реагирования, а также помогает соответствовать требованиям регуляторов.

Kaspersky Smart отличает невысокая требовательность к аппаратным ресурсам и возможность развертывания в виртуальной среде. Компании могут выбрать подходящие им по характеристикам аппаратные или виртуальные мощности. В числе других особенностей новой линейки — признанные рынком и независимыми аналитиками технологии, отказоустойчивость, готовая интеграция с различными ИТ- и ИБ-системами, единый удобный интерфейс принятия решений, доступность и низкий порог входа.

Оба уровня линейки — Kaspersky Smart I и Kaspersky Smart II — включают в себя SIEM-систему «Лаборатории Касперского». Это позволяет осуществлять комплексный мониторинг и потоковую корреляцию событий ИБ из различных источников данных в режиме реального времени в рамках всей инфраструктуры, а также благодаря централизованному хранению данных предоставлять информацию об инцидентах регулирующим органам. SIEM позволяет контролировать, что происходит в инфраструктуре компании, объединяя все события безопасности, получаемые из разных источников.

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Во второй уровень, помимо SIEM, входит флагманское корпоративное решение «Лаборатории Касперского» класса EDR, которое предоставляет необходимую информацию для расследования инцидентов, помогает правильно приоритизировать оповещения об угрозах, сводя к минимуму «шум» от всех уведомлений и предоставляет обширные возможности по реагированию.

Благодаря EDR второй уровень новой линейки позволяет осуществлять автоматическое обнаружение сложных угроз на конечных устройствах — с помощью уникальных IoA-правил. Также в Kaspersky Smart II применяются Yara-правила, гибкий конструктор поисковых запросов для проактивного поиска угроз, обеспечивается полная видимость и анализ первопричин и приоритизация инцидентов. Kaspersky Smart II обеспечивает кросс-продуктовый сценарий взаимодействия SIEM и EDR — сбор и анализ расширенной телеметрии (отправка в SIEM «сырых» событий, а также готовых обнаружений, релевантных сложным атакам) и возможность проводить действия по реагированию с помощью продвинутых инструментов.

«Компании среднего размера по большей части уже обладают фундаментальной защитой на уровне конечных устройств и задумываются о защите от сложных атак. Востребованность систем анализа и управления ИБ-событиями, а также EDR-решений растет, поскольку с усложнением ландшафта киберугроз возникает необходимость реагировать на инциденты быстрее, качественнее, с меньшими усилиями. Средний бизнес остро нуждается в комплексных и эффективных решениях для защиты своих бизнес-активов, и мы делаем доступным ему свой комплексный продукт уровня enterprise. Наша новая линейка предоставляет не только наиболее актуальную киберзащиту, но и помогает соответствовать требованиям законодательства», — сказала Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.