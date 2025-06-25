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Тарутина Дарья
УПОМИНАНИЯ
|25.06.2025
|Разработка ученых Пермского Политеха поможет защитить компьютер от вирусов, крадущих личные данные 1
Тарутина Дарья и организации, системы, технологии, персоны:
|ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 250 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1681 1
|Dr.Web - Доктор Веб 1263 1
|Yara - Яра 18 1
|Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 390 1
|Microsoft Windows 10 1816 1
|Microsoft Windows 15986 1
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2125 1
|Microsoft Office Word - DOC-DOCX 842 1
|Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 369 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1554 1
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