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Тарутина Дарья


УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 Разработка ученых Пермского Политеха поможет защитить компьютер от вирусов, крадущих личные данные 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Тарутина Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 250 1
Ростех - Автоматика Концерн 1681 1
Dr.Web - Доктор Веб 1263 1
Yara - Яра 18 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2407 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами - Автоматика и телемеханика - диспетчеризация автоматизированных систем управления технологическими процессами 28 1
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Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4086 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 390 1
Microsoft Windows 10 1816 1
Microsoft Windows 15986 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2125 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 842 1
Кокоулин Андрей 2 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 369 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1554 1
Английский язык 6765 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6502 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 231 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4797 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 137 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
Создано именных указателей - 177700.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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