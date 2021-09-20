Morphisec поможет компаниям в России защититься от атак, которые обходят антивирусы и EDR

Израильская компания Morphisec и дистрибьютор «Тайгер Оптикс» помогут партнерам и заказчикам в России и СНГ предотвращать нацеленные атаки, с которыми не могут справиться даже самые современные антивирусы и EDR.

Компания «Тайгер Оптикс», дистрибьютор инновационных решений в сфере кибербезопасности, объявила о подписании соглашения с компанией Morphisec – создателем технологии защиты на основе движущихся целей (Moving Target Defense или MTD). Согласно условиям соглашения, «Тайгер Оптикс» получила статус единственного дистрибьютора компании Morphisec на территории России и СНГ и будет заниматься поставками и продвижением решений вендора через партнерскую сеть.



28 сентября 2021 г. пройдет первый вебинар Morphisec на русском языке, в рамках которого будут рассмотрена технология обхода антивируса и EDR, а также продемонстрирован практический способ обхода современного антивируса на ОС Windows со всеми обновлениями. Регистрация доступна по ссылке.

Флагманское решение компании для защиты конечных точек Morphisec Shield реализует запатентованную технологию защиты на основе «движущейся цели» для предотвращения эксплойтов, 0-day, бесфайловых атак и скрытного ВПО, которые способны обходить антивирусы и EDR-решения. Morphisec Shield — это агентское решение без исполняемых компонет и с нулевым влиянием на производительность. Оно работает автономно, поэтому конечные точки защищены, даже если они не подключены к сети. Локальная или облачная консоль управления обеспечивает мониторинг угроз в масштабах всей организации и легкий контроль над настройками и функциями. Morphisec Shield работает с большинством средств антивирусной защиты, обеспечивая дополнительную защиту от сложных угроз.

«Мы рады объявить о партнерстве с компанией Morphisec – мировым лидером в предоставлении передовых решений в области информационной безопасности», — отметил Никита Сильченко, генеральный директор «Тайгер Оптикс», — «Уверен, что заказчики и партнеры в России и странах СНГ получат выгоду от этого сотрудничества, получив доступ к инновационным решениям для защиты от самых опасных и изощренных кибератак».

О компании Morphisec

Morphisec обеспечивает детерминистическое предотвращение нацеленных атак без предварительного знания об угрозе благодаря технологии защиты на основе движущихся целей (Moving Target Defense). Morphisec предотвращает самые сложные угрозы, в том числе атаки 0-day, программы-вымогатели, бесфайловые атаки и веб-эксплойты. Morphisec обеспечивает критически важный, компактный слой защиты процессов в памяти, который легко развертывается в существующей инфраструктуре и позволяет остановить большинство атак, которые обходят антивирусы и EDR. Закажите демо платформы защиты конечных точек Morphisec у «Тайгер Оптикс», единственного официального дистрибьютора Morphisec в России и СНГ.

О компании «Тайгер Оптикс»

«Тайгер Оптикс» является специализированным дистрибьютором решений по кибербезопасности. Компания основана в 2011 г. в России и имеет представительство в Казахстане. Компания помогает партнерам и заказчикам повышать защищенность на всем протяжении корпоративной ИТ-инфраструктуры – от гибридного ЦОДа до конечных точек – рабочих станций и мобильных устройств. Веб-сайт: www.tiger-optics.ru.