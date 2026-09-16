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Appia PocketGear Handango

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.09.2026 «Онланта» предоставила APPIA Logistics доступ к мощным и базовым ИИ-моделям в едином сервисе 1
04.02.2025 «Информзащита» проверила APPIA Logistics на уязвимости 1
09.03.2011 Opera открыла собственный магазин приложений 1
03.04.2003 Orange открыл сайт для разработчиков приложений для мобильных устройств 1
31.10.2002 PocketGear 2030 - новый КПК от Packard Bell 3
23.08.2002 Купить программы на Handango стало проще 1
25.07.2002 Программа от SoftEXIT превратит СУБД в систему оповещений 2
18.05.2002 Свадьба P4 и Celeron, кибер-мичуринцы, свалка мобильников, и почему ваш компьютер грязнее унитаза 2
13.12.2001 Производители КПК начали сотрудничать с системными интеграторами 1

Публикаций - 9, упоминаний - 13

Appia и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25838 3
Samsung Electronics 11118 2
Dell EMC 5204 2
Apple Inc 13247 2
Toshiba Corporation 2984 2
Fujitsu 2109 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1784 2
Intec - Intec Telecom Systems - CompGen - Computer Generation 24 1
Inventec - Kohjinsha 68 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3369 1
МегаФон 10890 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16000 1
LG Electronics 3744 1
Dell Technologies - Dell Computer 2223 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 1
Intel Corporation 12856 1
AMD - Advanced Micro Devices 4687 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2401 1
Информзащита 949 1
Acer Group - Acer Inc 2813 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9539 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Sony 6754 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1578 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 1
AT&T Inc 1726 1
Merlion iRU - Деловой офис 356 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1423 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
AMD Graphics Product Group - ATI 975 1
NTT Data - Itelligence AG 49 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 365 1
Inform GmbH 66 1
Otello Corporation - Opera Software 340 1
Quanta Computer 216 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 1
Casio 338 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Packard Bell 77 1
APPIA Logistics - Аппиа Лоджистикс - GXO Logistics - ДжиИксО Лоджистикс - XPO Logistics - PFSweb - Priority Fulfillment Services 7 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28476 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33770 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29832 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14839 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6284 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9358 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10443 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10792 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13325 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13558 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9994 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3912 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5299 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7551 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7974 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10644 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4171 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22729 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18206 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15513 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4474 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1568 1
AAC - Advanced Audio Coding 481 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1575 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17070 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4463 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7557 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9833 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 808 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10114 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1983 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9515 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2309 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3253 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1110 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4907 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
Oracle Java - язык программирования 3487 3
NEC MobilePro 8 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 412 2
Google Android 15323 1
Linux OS 11616 1
Microsoft Office 4205 1
Microsoft Windows 16965 1
Apple - App Store 3138 1
Huawei Mate - серия смартфонов 456 1
Microsoft Windows XP 2432 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1222 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 862 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 368 1
Opera Browser - Браузер 1057 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 863 1
Apple iMac - Серия моноблоков 471 1
Opera Mini - браузер 213 1
Intel Pentium III 782 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 669 1
Opera Mobile - браузер 54 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 1
Nokia 7650 63 1
Intel - StrongARM - 121 1
Opera Mobile Store 10 1
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 1
AMD Mobility Radeon 232 1
ViewSonic ViewDock - ViewSonic V - ViewSonic VP - ViewSonic VX - ViewSonic VA - ViewSonic VT - ViewSonic VG - серия мониторов 55 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 1
Intel G чипсет 25 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - CommuniCam 17 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Merlion iRU Stilo - Merlion iRU Tactio - Merlion iRU Planio - Merlion iRU Novia - Merlion iRU Intro - Merlion iRU Ultralight - Merlion iRU Ultraslim - Merlion iRU Patriot - серия ноутбуков 68 1
Васильев Дмитрий 77 1
Ильин Михаил 10 1
Корнилов Дмитрий 4 1
Sandvik Inge - Сандвик Инге 1 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Friedman Batya - Фрейдман Батья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 4
Европа 25010 2
Япония 13837 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19283 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54970 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13850 1
Южная Корея - Республика 7083 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8642 1
Америка - Американский регион 2208 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 1
Франция - Французская Республика 8193 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 1
США - Калифорния 4837 1
США - Массачусетс 518 1
США - Миннесота 199 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4598 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5784 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6656 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10479 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27515 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6236 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1553 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1137 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3893 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3058 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9129 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7647 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8892 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5548 1
Зоология - наука о животных 2901 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 733 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1462 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1793 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1900 1
InfoSync 35 2
DigiTimes - Издание 1332 1
AP - Associated Press 2008 1
allNetDevices 160 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 34 1
Mercury Research 74 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
Связь-Экспокомм 276 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
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