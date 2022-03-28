OCS начинает поставки оборудования Elemy

Российский ИТ-дистрибьютор OCS Distribution объявил о начале продвижение продукции под отечественным брендом Elemy для автоматического ввода резерва питания, а также для мониторинга и управления микроклиматом в оборудовании. Сотрудничество с Elemy позволяет OCS открыть для своих партнеров, корпоративных реселлеров и интеграторов, новые возможности по управлению климатическим оборудованием и электропитанием в области телекоммуникационного оснащения проектов российских заказчиков.

В ассортимент продвигаемого дистрибьютором оборудования от Elemy вошли: контроллер мониторинга и управления – устройство для контроля и поддержания микроклимата во внутреннем пространстве телекоммуникационного (или иного подобного) шкафа, быстродействующие устройства автоматического ввода резерва (АВР) – системы обеспечения резервированным питанием потребителя электроэнергии, и стоечные переключатели нагрузки. Решения представлены в формате 19", экономичны и универсальны.

АВР Elemy рассчитаны на применение в составе ЦОДа, узлов связи, систем АСУТП и диспетчеризации. Их используют в паре с ИБП для обеспечения бесперебойной работы нагрузки при длительных перерывах в питании, компенсировать которые за счет одного ИБП бывает проблематично. В ряде сценариев наличие быстродействующего АВР и вовсе позволяет избежать использования ИБП. АВР также могут быть применены в роли автоматического байпаса. Устройства рассчитаны на десятилетия работы, собраны из качественных комплектующих согласно ГОСТам, имеют прочные корпуса и проходят тщательное тестирование. Так, например, работоспособность АВР ATS-1201 проверялась при температуре окружающей среды 100 градусосв Цельсия.

Вместе с оборудованием проектные организации и заказчики получают все необходимые данные для осуществления интеграции, поддержки и эксплуатации: схемы подключения и габаритные чертежи в редактируемом виде, 3D модели оборудования, шаблоны паспортов и руководства по использованию. Технические специалисты OCS также оказывают консультации по решениям Elemy, помогают партнерам конструировать комплексные системы, прорабатывать сценарии, проводят тестирование оборудования. Команда инженерного направления дистрибьютора сотрудничает с интеграторами по всей России, помогая в проектах любой степени сложности.