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Intel CSME Converged Security and Management Engine



03.04.2025 Безопасность – пустой звук. Intel наотрез отказалась латать найденные россиянами «дыры» в ее старых процессорах 1
06.03.2020 Россияне нашли уязвимость в чипах Intel. Избавиться от нее невозможно, нужно менять «железо» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Intel CSME и организации, системы, технологии, персоны:

PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
AMD - Advanced Micro Devices 4273 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1239 1
Intel Corporation 12252 1
Visa International 1953 1
Резонанс НПП 372 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6861 1
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11276 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 997 1
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Chipset - Чипсет - набор микросхем 1417 1
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ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 547 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 380 1
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 75 1
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 115 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 666 1
Intel PCH - Platform Controller Hub - Семейство микросхем 16 1
IME - Input Method Editor - Редактор метода ввода 6 1
Intel Core Spoiler - Уязвимость 5 1
Intel-SA-00086 - уязвимость 5 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28337 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2032 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51775 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Intel Core - Семейство процессоров 1210 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4598 1
Intel VISA - Intel Visualization of Internal Signals Architecture 4 1
Intel ME - Management Engine 16 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 52 1
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology - Intel TXT - Intel LaGrande 31 1
Intel IPT - Intel Identity Protection Technology 4 1
Intel EPID - Intel Enhanced Privacy ID 1 1
Intel Server Platform Services - Intel SPS 1 1
Intel DAL - Intel Dynamic Application Loader 2 1
Ермолов Марк 11 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2453 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1598 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3531 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
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