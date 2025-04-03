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Intel CSME Converged Security and Management Engine
|03.04.2025
|Безопасность – пустой звук. Intel наотрез отказалась латать найденные россиянами «дыры» в ее старых процессорах 1
|06.03.2020
|Россияне нашли уязвимость в чипах Intel. Избавиться от нее невозможно, нужно менять «железо» 2
Intel CSME и организации, системы, технологии, персоны:
|PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4273 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1239 1
|Intel Corporation 12252 1
|Visa International 1953 1
|Резонанс НПП 372 1
|Ермолов Марк 11 1
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