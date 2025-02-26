Intel закапывает сама себя. Она выпустила под видом новейших процессоры шестилетней давности

Intel показала новые серверные процессоры Xeon 6300 начального уровня. Толку от них, вероятнее всего, будет не очень много ввиду того, что ядер в них столько же, сколько и в процессорах 2019 г., а новых технологий, повышающих производительность CPU, в ассортименте Intel нет. AMD выпустила более современные чипы почти год назад.



На шесть лет назад

Американский чипмейкер Intel провел анонс новых процессоров Xeon 6300 базового уровня. Вот только из нового в них, по большому счету, только название – как пишет профильный портал ServeTheHome, ядер в них столько же, сколько в серверных чипах Intel шестилетней давности.

Xeon 6300 – это восьмиядерные модели для использования в первую очередь в односокетных серверах. С точки зрения преемственности Xeon 6300 представляют собой обновление линейки Xeon E-2400, увидевшей свет более года назад – в декабре 2023 г. Если же рассматривать новую серию в плане маркетинговых названий Intel, то это поколение Raptor Lake, которому в начале 2025 г. исполнилось два года.

Безусловно, Intel заявляет, что новые Xeon 6300 быстрее своих предшественников. Но нужно отметить, то сильно завышать показатели производительности новинок она все же не стала, указав коэффициент 1,3. Другими словами, Xeon 6300 якобы быстрее приблизительно на треть. Результаты независимых сравнительных тестов к моменту выхода материала доступны не были.

youtube Новые чипы Intel проигрывают конкурентам почти во всем

Эксперты ServeTheHome подчеркивают: Xeon 6300 – это, скорее, обновление Xeon E-2400 и ребрендинг, а не новая линейка.

Ядра – не главное?

Серия Xeon 6300 состоит из шести процессоров, где восемью ядрами могут похвастаться лишь три самые дорогие модели стоимостью $383, $500 и $545. Другие три модели по цене $287, $337 и $455 имеют всего шесть ядер на бору, а оставшиеся два процессора – и вовсе четырехъядерные, то есть ядер в них фактически меньше, чем в обычных настольных процессорах AMD Ryzen не самой современной серии 7000.

Важно также отметить, что ни в одном из новых Xeon не заявлена поддержка многопоточности, то есть каждое их ядро может одновременно обрабатывать лишь один поток инструкций. Базовая тактовая частота составляет 2,8-3,3 ГГц в зависимости от модели, а пиковая – 4,7-5,7 ГГц. Объем кэша третьего уровня – от 12 до 24 МБ.

Обман или опечатка

На всех промо-материалах Intel, посвященных новым процессорам, их максимальная масштабируемость указана как 2S. Эксперты ServeTheHome усомнились в этом и направили запрос в Intel, на что та ответила, что вместо 2S должно быть 1S.

В компании не уточнили, намеренно ли она вводит потенциальных покупателей в заблуждение, или же в официальные слайды закралась досадная опечатка.

В связи с этим нельзя быть полностью уверенным в том, что все прочие спецификации новых процессоров Intel указала верно. По ее данным, чипы поддерживают до 128 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR5-4800 с кодом коррекции ошибок (ЕСС), до 16 линий PCIe 5.0 (CPU) и до 24 линий PCIe 4.0 (CPU + PCH), а также до 15 портов USB 3.2. Уровень TDP варьируется от 55 до 95 Вт.

Конкурент в виде точки на горизонте

Ввиду того, что Xeon 6300 это базовые серверные процессоры, то ServeThe Home рекомендует сравнивать из с аналогичными решениями AMD. У нее как раз есть такие – в мае 2024 г., то есть почти за год до выхода Xeon 6300, она показала процессоры Epyc 4004 для сокета AM5.

Но, несмотря на значительную разницу в датах релиза, Epyc 4004 обходят Xeon 6300 по большинству основных параметров. В первую очередь у них может быть до 16 ядер, к тому же многопоточность (по два потока данных на ядро) заявлена официально.

Epyc 4004 умеют работать с памятью DDR5-5200 объемом до 192 ГБ и располагают 28 линиями PCI Express 5.0, против 16 линий у, казалось бы, более современных Xeon 6300. Кэша L3 у AMD Epyc 4004 тоже больше – до 128 МБ.

Новинки Intel, по сути, выигрывают лишь в цене, и то не все. Xeon 6300 стоят в диапазоне $199-$545, тогда как вышедшие около года назад AMD Epyc 4004 на момент релиза оценивались в $149-$699.

Также важно подчеркнуть, что техпроцесс Xeon 6300 – 10 нм, так как доступа к более современным нормам у Intel пока нет. AMD топологию своих Epyc 4004 не раскрывает, но к 2024 г. в ее ассортименте были 5-нанометровые чипы.