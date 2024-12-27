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Премьера «Амура» на Ozon: отладочная плата DIP-MIK32 «Микрона» в розничной продаже

27 декабря «Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», начал продажи отладочной платы DIP-MIK32 на базе микроконтроллера MIK32 «Амур» (К1948ВК018) на маркетплейсе Ozon. MIK32 «Амур» — первый полностью отечественный 32-разрядный микроконтроллер с ядром на архитектуре RISC-V, разработан и производится в России в группе компаний «Элемент», must have для инженеров-разработчиков и программистов, заинтересованных в промышленном применении отечественных устройств. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Плата позволяет активировать микросхему и отработать схемотехнику изделий с применением микроконтроллера Амур, а также может быть использована для обучения основам программирования и электроники. Основное предназначение – быстрый выпуск прототипов устройств. Отладочная плата доступна в каталоге Ozon в категории Электроника/Микроконтроллеры.

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«Отладочная плата DIP-MIK32 представляет собой сменный микроконтроллерный модуль для использования в прототипах устройств на базе MIK32 Амур. Плата содержит минимальную обвязку для запуска микроконтроллера и подходит для проектов различной сложности, в том числе может быть интересна инженерам-разработчикам, программистам, преподавателям профильных вузов и ссузов и теперь доступна каждому — плата DIP-MIK32 теперь в официальном магазине АО «Микрон» на маркетплейсе Ozon», — сказал Александр Колесов, директор по продуктам АО «Микрон».

Плата DIP-MIK32 в формате DIP имеет размер 64 х 22 х 17 мм и оснащена следующими функциональными блоками: микроконтроллер MIK32 АМУР (К1948ВК018); интерфейс SPIFI для подключение внешней flash памяти; отладочный порт – JTAG; доступны все порты ввода-вывода микроконтроллера MIK32; две кнопки управления; два пользовательских светодиода и один светодиод питания; кварцевый резонатор высокочастотный 32 МГц; кварцевый резонатор низкочастотный 32768 Гц.

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