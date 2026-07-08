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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197378
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Кудинов Михаил

СОБЫТИЯ


08.07.2026 Veai и «Емдев» создают российскую экосистему корпоративного ПО со встроенным управляемым ИИ 1
24.11.2025 Компании IBS и Veai объединят усилия в оптимизации разработки ПО 1
29.02.2016 «Световые технологии» сократили число аварийных случаев на производстве с внедрением решения «1С» 1
27.02.2014 «Световые технологии» оптимизировали взаимодействие между сотрудниками с помощью Microsoft Lync 1
11.01.2013 «Световые Технологии» автоматизируют управление поручениями на базе «Первой Формы» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Кудинов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 965 1
Первая Форма - 1Форма 60 1
EmDev - ЕмДев 34 1
9520 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
Microsoft Corporation 25711 1
Veai - Виай - ИИТЕХ 2 1
Крок - Croc 1956 1
Федеральное казначейство России 1939 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64410 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1076 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9842 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21888 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2470 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2733 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13644 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7608 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3560 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8547 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12747 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1155 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27207 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1463 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 479 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 797 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1098 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2011 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13787 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9228 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12991 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1016 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 204 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1107 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25305 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9201 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13864 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10134 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35851 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61274 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8668 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 74 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 693 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2537 1
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 93 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 506 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 1
Черков Станислав 2 1
Затеса Александр 2 1
Ковтун Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164910 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 707 1
Беларусь - Белоруссия 6258 1
Индия - Bharat 5841 1
Германия - Федеративная Республика 13160 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47351 1
Европа 24910 1
Казахстан - Республика 6008 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18991 1
Нидерланды 3725 1
Испания - Королевство 3820 1
Украина 7908 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1107 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14773 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15906 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6117 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3445 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1641 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 143 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6544 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11482 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 205 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5641 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 838 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
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