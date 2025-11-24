Разделы

Компании IBS и Veai объединят усилия в оптимизации разработки ПО

Группа компаний IBS объявляет о сотрудничестве с отечественным вендором Veai, предлагающим передовые решения для ИИ генерации кода и контроля его качества. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Благодаря партнерству с Veai компания IBS внедрит в повседневную практику разработчиков современные инструменты на базе искусственного интеллекта, которые помогут сократить сроки реализации проектов и обеспечить еще большую надежность ИТ-продуктов.

Партнеры запланировали ряд совместных инициатив, направленных на интеграцию решений Veai в проектную деятельность IBS. Первым шагом станет обучение команд разработки, в ходе которого специалисты познакомятся с возможностями ИИ-агента от Veai и вариантами его применения. После этого новый инструмент апробируют в рамках пилотных проектов с последующей оценкой результатов.

Директор департамента проектирования и разработки IBS Максим Ковтун: «Сотрудничество с Veai позволит вывести наши внутренние процессы на качественно новый уровень, повысить эффективность команд и удовлетворенность результатами. Совместными усилиями мы сможем усовершенствовать интегрированную среду разработки, наполнив ее интеллектуальными ассистентами».

«Партнерство IBS и Veai демонстрирует готовность отечественных компаний активно взаимодействовать друг с другом, создавая благоприятные условия для развития технологий. Основная цель взаимодействия — дать рынку программное решение для контролируемого применения ИИ в разработке. Вместо фрагментарного использования цифровых ассистентов — управляемая, прозрачная, легко внедряемая платформа, подчиняющаяся интересам бизнеса и целям ИТ-команды. Veai выходит на рынок как первая платформа, которая превращает искусственный интеллект из набора “инструментов для программистов” в корпоративное решение, подконтрольное СТО», — Михаил Кудинов, СЕО компании Veai.

