От контроля материалов до мгновенных уведомлений: что изменилось в «1С:ТОиР Корп» редакции 3.0.18.1

Компания «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОиР», выпустила два важных обновления. Улучшения коснулись системы автоматизации процессов управления производственными и непроизводственными активами «1С:ТОиР Корп» и сопутствующего мобильного приложения «Мобильная бригада». Продукт идет в связке с мастер-системой и помогает контролировать показатели эксплуатации промышленного оборудования, а также повышать эффективность управления работами ремонтных служб и обходчиков, выполняющих регламентные мероприятия. Новые версии предлагают дополнительные возможности для контроля материалов, ускорения работы с документами и оперативного реагирования на заявки. Об этом CNews сообщили представители компании «Деснол».

Полная картина резерва материалов

Резервирование материалов — важный этап в планировании ремонтов. От того, насколько точно инженер понимает, какие комплектующие уже зарезервированы для выполнения ремонтных работ, зависит своевременность закупок и снижение длительности простоев оборудования. Поэтому в релизе появился новый отчет «Назначение резерва ТМЦ», который дает инженерам по материально-техническому обеспечению (МТО), механикам и планировщикам полную информацию о зарезервированных материалах. Он показывает, какие позиции есть в наличии, на каких складах они находятся и к каким заказам относятся.

Данный отчет помогает избежать дублирования закупок и своевременно пополнять складские запасы для своевременного осуществления ремонтной деятельности. Например, при составлении плана закупок можно быстро проверить, какие материалы уже в резерве и не включать их в новый заказ поставщику. Если же все комплектующие уже использованы, то система позволяет оперативно повторить заказ, поддерживая оптимальный уровень запчастей на складе. Помимо этого, прозрачный контроль резервов материалов сокращает избыточные закупки и предотвращает простои оборудования из-за отсутствия необходимых запчастей.

Быстрый доступ к ремонтной цепочке

В новой версии «1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования Корп» 3.0.18.1 упрощен переход из документа «Заказ на внутреннее потребление» ко всем связанным документам по ремонту: заявкам, нарядам, актам. Теперь это можно сделать с помощью одного «клика». Это особенно удобно для инженеров по планированию технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования, которые проверяют заказы на материалы. Раньше они вручную искали, к какому ремонту относится каждая заявка, а сейчас достаточно нажать кнопку «Связанные документы по ТОиР» в форме заказа, чтобы увидеть всю ремонтную цепочку от заявки до акта выполненных работ. Благодаря этому сокращается время поиска необходимых документов и перехода между разделами системы.

Автоматический учет материалов

Обновленный алгоритм синхронизации «1С:ТОиР Корп» с «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Управление торговлей» автоматически отменяет резерв неиспользованных материалов при завершении ремонта в документе «Заказ на внутреннее потребление». Например, когда инженер МТО закрывает ремонт и видит, что часть запчастей не понадобилась, система сама передает эту информацию в «1С:ERP» и «1С:УТ». Резерв снимается, а данные обновляются автоматически без ручного вмешательства. Это повышает качество данных и оптимизирует учет материалов.

Удобство работы в мобильном приложении

В новой версии «Мобильной бригады» 3.16.1 доступна фильтрация номенклатуры при загрузке данных. Например, когда предприятие начинает использовать приложение, механику требуется список запасных частей только для его участка. Администратор настраивает отбор по нужной группе номенклатуры и вместо десятков тысяч позиций в приложении появляются только те, которые действительно необходимы ремонтному персоналу. Таким образом, сокращается время на подготовку к ремонтам и облегчается работа специалистов при выездном характере работы.

Помимо этого, возобновлена работа push-уведомлений. Теперь при назначении заявки на ремонт соответствующее уведомление мгновенно поступает на мобильные устройства исполнителей. Функция позволяет ускорить время реакции обходчиков на неисправность и повысить дисциплину выполнения плановых работ за счет своевременного оповещения ремонтных бригад.