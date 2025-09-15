«Деснол» подтвердил соответствие национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015

«Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы 1С:ТОиР и 1С:Itilium, созданных для повышения эффективности процессов управления активами и корпоративным сервисом, прошел сертификацию соответствия системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Об этом CNews сообщили представители «Деснола».

Наличие сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) свидетельствует о том, что «Деснол» следует международным стандартам качества, реагирует на изменения рынка, ведет структурированную и регламентированную деятельность, соблюдает проектную технологию, имеет в наличии необходимые инструкции и документацию, а также контролирует качество выполняемых работ. При проведении аудита оценивается в первую очередь результативность системы менеджмента компании, способность достигать поставленных целей и выполнять законодательные, нормативные и контрактные требования.

В рамках проведенного аудита отмечен особый подход руководства компании, владельцев процессов и ведущих сотрудников направлений к разработке программных продуктов «Деснола», оценке качества и расширению состава предоставляемых заказчикам услуг. «Деснол» является разработчиком таких востребованных в бизнес-среде решений, развиваемых совместно с фирмой «1С», как «1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования Корп» для автоматизации процессов управления активами и 1С:Itilium для автоматизации управления сервисом.

Пользователи разработанных «Деснол»ом продуктов — это более 2 тыс. предприятий в России и странах СНГ. Компания уже 19 лет носит статус российского центра компетенций по цифровизации процессов ТОиР. По проектным технологиям «Деснол»а реализовано свыше 300 проектов, способствующих росту и эффективности бизнес-процессов.

В 2025 г. «Деснол» расширил линейку уникальных функциональных возможностей 1С:ТОиР Корп для клиентов, отвечающих узкоспециализированному запросу промышленных предприятий. Например, разработаны отдельные автоматизированные места для определения лимита затрат, ресурсного планирования, построения и контроля ключевых показателей эффективности. Пользователи 1С:ТОиР Корп могут управлять аварийным запасом и регулярно-потребляемыми материалами, анализировать коренные причины дефектов и критичность оборудования, контролировать исполнение мероприятий и формировать графики останов.

Кроме этого, компания ввела услугу по проведению авторского надзора и выделяет удаленных консультантов для тех, кто развертывает 1С:ТОиР Корп самостоятельно без привлечения внешних специалистов и интеграторов — в современных условиях такая возможность особенно актуальна для предприятий, на которых введен режим повышенной безопасности. В 2025 г. интерес у компаний вызвала связка 1С:ТОиР Корп с ITSM/ESM-решением 1С:Itilium. Она помогает не только повысить эффективность управления производственными и ИТ-активами компаний, но и выстроить экосистему для управления всей инфраструктурой компании.

«Деснол» также продолжил общемировой тренд на IIoT (Industrial Internet of Things) и разработал облегченную версию современных SCADA-систем. С помощью нового решения можно собирать показатели работы, автоматизировано контролировать состояние и фиксировать простои оборудования, передавать данные с автономных датчиков вибрации, газоанализаторов, термометров, амперметров и счетчиков импульсов в 1С:ТОиР Корп с использованием технологии LoRaWAN.

«Накопленный за более чем два десятка лет опыт автоматизации и цифровой трансформации бизнес-процессов компаний, отлаженная проектная технология, а также гибкая система управления компанией, позволяет не только ежегодно подтверждать готовность предоставлять качественные продукты и услуги, но и оставаться надежным партнером в глазах наших клиентов — отметил Сергей Ребрин, генеральный директор «Деснола». — Благодаря системе менеджмента качества и профессионализму команды мы можем оперативно реагировать на запросы пользователей и адаптировать наши решения в соответствии с потребностями конкретного бизнеса, что особенно важно в условиях быстро меняющихся рынков».