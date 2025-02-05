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«Райтек ДТГ» запустил программу тестирования ИИ-решения для автоматизации техподдержки

Системный интегратор для промышленности «Райтек ДТГ» запустил программу тестирования нового ИИ-решения. Программа позволит отечественным компаниям бесплатно оценить возможности автоматизации Service Desk на своих данных. Участие в программе возможно с использованием продукта Copilot Ai2B. Одним из условий является наличие у тестирующей компании технической поддержки численностью не менее десяти человек. Об этом CNews сообщили представители «Райтек ДТГ».

ИИ-решение Copilot Ai2B поможет снизить затраты на первую линию поддержки от 50% до 90% и минимизировать количество заявок за счет взаимодействия с пользователем через ИИ-ассистента. Кроме того, использование накопленных знаний позволит сократить время на поиск решений в 10 раз.

Участники проекта смогут протестировать возможности Copilot Ai2B на облачном стенде, используя свои данные. Пилотный проект включает демонстрацию ключевых функций, таких как автоматическая классификация и маршрутизация заявок, интеграция базы знаний для быстрого поиска решений, а также генерация BI-отчетов для управления и анализа.

Процесс тестирования ИИ-продукта состоит из двух этапов. На первом этапе, который продлится два дня, будет подписано соглашение о неразглашении (NDA) и согласованы требования. Участники должны предоставить не менее 1000 заявок с уникальными идентификаторами, темой и сервисом, а также регламенты и инструкции из базы знаний.

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Второй этап тестирования пройдет в течение двух недель и будет включать очистку, обработку, подготовку и разметку данных, настройку автозаполнения полей заявок, интеграцию базы знаний и настройку BI и аналитики, а также функциональное тестирование и сбор обратной связи для доработки функционала.

Евгений Вергазов, управляющий партнер «Райтек ДТГ»: «Искусственный интеллект в техподдержке — это не просто модный тренд, а реальный помощник, который предоставляет возможность быстрее находить решения и делает работу прозрачной. Copilot берет на себя рутинные задачи и упрощает жизнь сотрудникам компании. Это универсальное решение, которое делает Service Desk умнее и эффективнее».

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