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Цифровизация Импортонезависимость
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«Райтек ДТГ»: внедрение «1С:ERP» увеличивает прибыль для крупных предприятий на 8%

По результатам анализа более 470 опубликованных проектов, внедрение «1С:ERP» приводит к росту прибыли от 8% до 13% для крупных и менее крупных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Райтек ДТГ».

Евгений Вергазов, управляющий партнер системного интегратора для промышленности «Райтек ДТГ», подчеркнул, что эти данные являются важным сигналом для бизнес-сообщества. Внедрение решений «1С:ERP» не только позволяет оптимизировать внутренние процессы предприятий, но и существенно влияют на их финансовые показатели. По данным аналитиков, к началу осени 2024 г. ИТ-инфраструктура отечественных компаний пока все еще состоит из зарубежных решений примерно на 75%. Разработки российских компаний занимают около 25%. В госсекторе 43% инфраструктурных ИТ-решений разработаны отечественными компаниями. Импортозамещение ИТ-инфраструктуры в промышленном секторе, как и у предприятий из состава российского ТЭК, составляет около 31%.

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Согласно информации от отечественных партнеров «1С ЦК ERP», в 2022 и 2023 гг. российские компании предпочитают использовать решения вместо зарубежных аналогов, в том числе по причине широких функциональных возможностей отечественных ИТ-продуктов и наличия техподдержки.

Евгений Вергазов: «Импортозамещение ИТ-продуктов не только обеспечивает цифровой суверенитет государства, но и становится выгодным для пользователей программных продуктов, то есть для бизнеса. Переход на отечественные продукты имеет для российских компаний жизненно важное значение. Во-первых, позволяет избежать зависимости от зарубежных поставок и рисков, связанных с иностранной политикой и экономикой. Во-вторых, отечественные системы лучше адаптированы к нашим законодательным и бизнес-реалиям, что делает их более эффективными для отечественных компаний. Мы также наблюдаем, что наличие квалифицированных местных специалистов для внедрения и поддержки программного обеспечения значительно упрощает процесс перехода на российские продукты».

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