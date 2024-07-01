ITLand опубликовала на «Маркет Битрикс24» новую версию приложения «Табель. Учет рабочего времени по проектам»

Компания ITLand выпустила версию «Стандарт» приложения «Табель. Учет рабочего времени по проектам» для учета рабочего времени сотрудников по проектным и внепроектным задачам. В нем пользователь с мобильного или десктопа может заносить часы по задачам и проектам в «Битрикс24», видеть разбивку по неделям и формировать отчеты. Данные автоматически передаются в «1C:PM Управление проектами». Об этом CNews сообщили представители ITLand.

Приложение включает в себя форму табеля, который позволяет каждому сотруднику списывать ежедневно или один раз в неделю время по всем проектам и задачам, на которые он назначен, а также раздел для формирования отчетов по внесенным трудозатратам.

Это решение способно работать как самостоятельно в «Битрикс24», так и в комплексе с линейкой продуктов «1С:РМ». Оно будет интересно компаниям, ведущим работу по проектам: сотрудники смогут в режиме одного окна вносить все трудозатраты по уже назначенным им в работу задачам не только за один рабочий день, но и за рабочую неделю целиком, не прибегая к учету времени через включение таймеров при работе с задачами. Наибольший эффект для управления проектной компанией с возможностью легких коммуникаций даст внедрение комплексного решения, включающего программные продукты «1С:РМ Управление проектами» и «Битрикс24».

«Табель. Учет рабочего времени по проектам. Стандарт» – второй продукт в линейке, расширяющий функциональность приложения «Табель. Учет рабочего времени по проектам. Базовый», в котором пользователь списывал часы на конкретную задачу. Дополнительно к функциональности «Базовой» версии в Табеле «Стандарт» теперь можно списывать часы по задачам не только по дням, но и по неделям. При настроенной синхронизации через приложение «Интеграция 1С:PM Управление проектами и Битрикс24» данные сохраняются в «Битрикс24» и передаются на соответствующие проектные задачи в «1С:РМ Управление проектами».

Также в новой версии появилась вкладка «Отчеты», в которой по списанным часам можно формировать отчеты для руководителя проекта (по проектам и задачам) и проектного подразделения (по его подразделению, сотрудникам, проектам и задачам). Отчет позволяет руководителям видеть консолидированную информацию по неделям и месяцам. Непосредственный исполнитель также может сформировать отчет по своим часам в разрезе недели или месяца. При необходимости отчеты могут быть экспортированы в Excel и использованы в BI-аналитике.

Планируется дальнейшее развитие приложения – выпуск ПРОФ-версии «Табеля», в которой будут предусмотрены элементы планирования, создано рабочее место табельщика для занесения данных в табель за сотрудника. «Табель. ПРОФ» научится работать в закрытых контурах – в коробочных версиях без выхода в Интернет.

Приложение «Табель. Учет рабочего времени по проектам. Стандарт» опубликовано на маркетплейсе «Битрикс24» и доступно по подписке.