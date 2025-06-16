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НИИМЭ представил комплексную аналитическую программу развития микроэлектроники до 2036 года

НИИ молекулярной электроники (входит в ГК «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва» представил комплексные аналитические программы, разработанные по поручению Минпромторга, в том числе по микроэлектронике, фотонике, СВЧ-электронике, пассивной, силовой и перспективной электронике. Генеральный директор АО «НИИМЭ» Александр Кравцов представил комплексную аналитическую программу «Развитие микроэлектроники на период 2025 – 2036 г.» Об этом CNews сообщили представители НИИМЭ.

«Программа базируется на прогнозных данных и опросах участников рынка о требованиях к будущим ключевым электронным системам по выделенным отраслям. На основании этой информации мы получили представление, какие виды ЭКБ и технологии будут востребованы в ближайшем будущем, что позволило понять и то, какое технологическое оборудование и материалы еще нужно разработать, какую инфраструктуру – построить. Комплексность программы в том, что она описывает направления развития для сквозного создания современной электронной продукции. Естественно, разработанный документ не охватывает весь рынок аппаратуры, производимой в России, но показывает ключевые направления, важные для развития собственного производства. Форум «Электронное машиностроение» позволил обсудить программу со значительным количеством участников рынка», — сказал Александр Кравцов.

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