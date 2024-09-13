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В Саратовской области успешно завершен проект тестирования технологии компьютерного зрения группы ЦРТ

В Саратовской области успешно завершён проект тестирования технологии компьютерного зрения. Разработчиком выступает группа компаний ЦРТ.

Тестирование новой цифровой технологии в регионе организовано управлением региональной безопасности правительства области совместно с ГУ МВД России по Саратовской области.

Пилотный проект по внедрению интеллектуальной системы безопасности реализуется в Саратове в течение полугода. С его помощью осуществляется профилактика возможных преступных посягательств и административных правонарушений.

В ГУ МВД России по Саратовской области отметили эффективность новой технологии для создания комфортной городской среды. Благодаря этой системе на территории муниципального образования «Город Саратов» выявляются правонарушения, с помощью системы были установлены и задержаны граждане, находившиеся в федеральном розыске.

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«Безопасность — базовый, но не единственный сценарий использования технологий компьютерного зрения в инфраструктуре городов. Эти данные в обезличенном формате можно использовать для анализа пассажиропотока, для транспортной аналитики. На основе этой системы можно создавать дружелюбную городскую среду, с которой человеку легко и приятно взаимодействовать», — сказал Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ.

Биометрическая система компьютерного зрения ЦРТ работает более чем на 20 спортивных объектах, в 22 городах России входит в состав АПК «Безопасный город», применяется в биометрических системах контроля и управления доступом в фитнес-центрах, университетах и предприятиях, используется более чем 250 транспортных объектах.

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