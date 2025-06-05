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Компьютерное зрение Сбербанка прошло тестирование на производстве Горьковского автозавода

«Сбер Бизнес Софт» и Горьковский автозавод успешно завершили пилотный проект по тестированию компьютерного зрения в системе контроля качества сборки рам в прессовом цехе. Интеллектуальная система автоматически контролирует правильность установки двух ключевых элементов конструкции ― первой поперечины и задней опоры двигателя, а также корректность выбора моделей этих элементов. Это помогает повышать точность выполнения производственных операций и обеспечивать защиту от ошибок, связанных с человеческим фактором. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Андрей Дмитриев, управляющий директор – руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка: «Наш совместный проект подтвердил, что ИИ-решения эффективно дополняют традиционные методы контроля. Автоматизированная проверка соответствия продукции стандартам качества, особенно для массового производства, в перспективе может экономить большие ресурсы и минимизировать потенциальные убытки».

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