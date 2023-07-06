Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Компьютерное зрение «Транс-телематики» проконтролирует железнодорожные пути

«Транс-телематика» (входит в концерн «Телематика») совместно с НИИАС разработала комплект оборудования комплекса компьютерного зрения для контроля занятости сортировочных путей в рамках проекта «Цифровая железнодорожная станция». Впервые им оснастили одну из самых «цифровых» станций железной дороги в России – Кинель в Самарской области. Комплекс обеспечит бесперебойную работу станции, поможет повысить ее пропускную способность и быстрее формировать составы.

Сортировочные станции – ключевая площадка железнодорожной сети, где формируются составы. Они состоят из десятков путей, по которым в сутки проходят тысячи вагонов.

Эффективность работы станций зависит от полноты и своевременной заполняемости путей сортировочного парка. Для улучшения этих параметров был разработан комплекс контроля занятости сортировочных путей.

Видеокамеры и датчики комплекса, установленные на станции, с помощью разработанных НИИАС алгоритмов обработки изображений определяют местоположение вагонов и скорость их движения, а также отслеживают изменения продольного профиля железнодорожных путей сортировочного парка. На основании этих данных повышается скорость и безопасность формирования составов, улучшается заполняемость путей парка.

«Система контроля занятости сортировочных путей как одна из составляющих масштабного проекта ОАО «РЖД» «Цифровая железнодорожная станция» помогает повысить эффективность существующей железнодорожной сети, скорость и прогнозируемость сроков прибытия грузов за счет оптимизации сортировки вагонов на станции. Полное заполнение путей парка позволит станции работать динамичнее, увеличится пропускная способность, минимизируются простои вагонов, а благодаря контролю скорости, уменьшится повреждение вагонов при роспуске составов и повысится безопасность на сортировочной станции», – отметил генеральный директор компании «Транс-телематика» Александр Овлашенко.

Комплекс компьютерного зрения для контроля занятости сортировочных путей разработан НИИАС – институтом холдинга РЖД при производственно-технологическом сотрудничестве с компанией «Транс-телематика». В дальнейшем возможно тиражирование комплекса на других важнейших сортировочных станциях сети РЖД.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Производители просят власти запретить ввоз в Россию техники, но разрешить комплектующие

Власти поделили «Гостех» между «Ростелекомом» и Сбербанком

Московские электросамокаты будут принудительно тормозить по сигналам системы «ГЛОНАСС»

В России «уничтожена» ГИС за 1,5 миллиарда. Эксперты прогнозируют уголовные дела

«Ростелеком» потратит 2,3 миллиарда на создание мегаплатформы управления ИТ-ландшафтом

В России потратят 4,8 миллиарда на специальный «интернет для властей»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем
Показать еще