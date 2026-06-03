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ИТЭЛМА НПП Транстелематика Сервисный центр ТТМ СЦ
СОБЫТИЯ
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ИТЭЛМА НПП и организации, системы, технологии, персоны:
|SpaceTeam - СпейсТим 30 1
|Сбер - Расчетные решения АО 28 1
|Датапакс 48 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15382 1
|Visa International 1986 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 1
|Связной ГК 1395 1
|Смятских Алексей 48 1
|Исаев Максим 55 1
|Казаков Михаил 13 1
|Солнцев Дмитрий 1 1
|Карасев Дмитрий 1 1
|Алдошин Олег 37 1
|Гущин Сергей 19 1
|Смыслов Сергей 2 1
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