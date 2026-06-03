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ИТЭЛМА НПП Транстелематика Сервисный центр ТТМ СЦ

ИТЭЛМА НПП - Транстелематика Сервисный центр - ТТМ СЦ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.06.2026 МТС и «Транстелематика» займутся цифровизацией городского транспорта 1
02.09.2021 Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске 1
06.02.2014 Российские бизнесмены Сергей Гущин и Сергей Смыслов стали владельцами навигационного холдинга SpaceTeam 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ИТЭЛМА НПП и организации, системы, технологии, персоны:

SpaceTeam - СпейсТим 30 1
Сбер - Расчетные решения АО 28 1
Датапакс 48 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15382 1
Visa International 1986 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 1
Связной ГК 1395 1
Администрация Норильска - Норильский горсовет 8 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1470 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2164 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 400 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4523 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5789 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12717 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13602 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3042 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13338 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21083 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5148 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33909 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2958 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 1
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3515 1
Apple - App Store 3070 1
Смятских Алексей 48 1
Исаев Максим 55 1
Казаков Михаил 13 1
Солнцев Дмитрий 1 1
Карасев Дмитрий 1 1
Алдошин Олег 37 1
Гущин Сергей 19 1
Смыслов Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14725 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1630 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 285 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21200 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6607 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3085 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5069 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33092 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3086 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2670 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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