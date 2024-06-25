«Геоскан» увеличил производительность сборки печатных плат на 40%

ГК «Геоскан» модернизировала линию поверхностного монтажа электронных компонентов. Новое оборудование позволяет устанавливать SMD-компоненты полностью в автоматическом режиме. Это повышает качество выпускаемых плат, минимизирует возможные ошибки и увеличивает производительность на 40%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

Линию монтажа SMD-компонентов на производстве «Геоскана» доукомплектовали автоматическими загрузчиком и разгрузчиком печатных плат, интеллектуальным принтером трафаретной намазки, предназначенным для нанесения паяльной пасты, еще одним установщиком SMD-компонентов, а также 11-зонной конвекционной печью.

Геоскан «Геоскан» увеличил производительность сборки печатных плат на 40%

Ранее при поверхностном монтаже электронных модулей платы закладывались в станок и выгружались из него вручную, так же происходило и нанесение паяльной пасты. Теперь процесс автоматизирован: загрузчик размещает плату в принтере, где она распознается машинным зрением и совмещается с трафаретом, после чего происходит распределение пасты. Далее плата перемещается в установщик, расставляющий компоненты, а затем происходит оплавление припоя в печи. На выходе разгрузчик раскладывает готовые изделия. Специалистам остается только произвести отмывку от остатков флюса, осуществить контроль и отдать на следующие этапы производства.

Данная SMT-линия будет использоваться как для запуска опытных моделей, так и для серийного производства.

«Модернизация позволила нам монтировать все необходимые виды плат, оперативно перенастраивать оборудование между разными изделиями и значительно увеличить скорость монтажа. Это важно в условиях растущего спроса и больших объемов производства беспилотных комплексов по государственному гражданскому заказу в рамках нацпроекта "БАС"», — сказал начальник производства ГК «Геоскан» Антон Косов.