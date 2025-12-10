Получите все материалы CNews по ключевому слову
Косов Антон
СОБЫТИЯ
|10.12.2025
|«Геоскан» ускорил производство и стал эффективнее почти на 50% 1
|25.06.2024
|«Геоскан» увеличил производительность сборки печатных плат на 40% 1
Косов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406131, в очереди разбора - 733483.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.