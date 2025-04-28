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«Геоскан» раскрыл характеристики нового образовательного дрона с бортовым искусственным интеллектом

ГК «Геоскан» представила новый образовательный квадрокоптер с поддержкой нейросетей и компьютерного зрения — «Пионер Мини 2». По вычислительной мощности продукт сопоставим с современными смартфонами. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

На дроне установлены 13-мегапиксельная камера на сервоподвесе и полноценный компьютер с 8-ядерным процессором и нейроускорителем. Это открывает новые возможности для работы с данными компьютерного зрения прямо на борту коптера: автономная навигация, распознавание визуальных меток и жестов, обработка изображений и классификация объектов. Также бортовой компьютер избавляет от необходимости внешнего управления с сервера, что увеличивает скорость обработки информации и отклика на команды.

Программировать коптер удобно как начинающим, так и продвинутым разработчикам. В мобильном приложении Jump 2 реализован интерфейс для блочного программирования, управления полетом и передачи изображения в реальном времени. Для более расширенных функций доступна среда для разработки PioneerCode, которая работает прямо на бортовом компьютере через веб-интерфейс. В ней можно писать более сложный текстовый код, управлять полезной нагрузкой и камерой, тестировать готовые сценарии применения нейросетей и интегрировать собственные алгоритмы и библиотеки ИИ.

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Геоскан
«Геоскан» раскрыл характеристики нового образовательного дрона с бортовым искусственным интеллектом

Бортовой компьютер «Пионера Мини 2» работает на базе Linux с частично открытым кодом, что дает возможность более углубленно изучать программирование дронов и принципы работы нейросетей.

«Пионер Мини 2» может управляться с пульта, компьютера, смартфона или планшета, а также выполнять автономные полеты. Благодаря двухдиапазонному Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) связь с дроном остается стабильной даже в условиях загруженной сети, что особенно важно на соревнованиях, в учебных проектах и роевых полетах, где надежность соединения влияет на результат.

Два разъема Type-C и крепления формата «лего» позволяют подключать к дрону два дополнительных модуля одновременно. С их помощью можно реализовать продвинутые сценарии применения, такие как шоу дронов или прохождение 3D-лабиринтов. Всего будет доступно девять модулей для различных видов навигации в помещении и на улице, механического захвата грузов, FPV-полетов, световых шоу, а также универсальный модуль для экспериментов с собственными датчиками и полезной нагрузкой.

«Функциональность БАС постоянно расширяется, как и требования к кадрам в этой отрасли. Чтобы работать с дронами, современному специалисту нужно не только знать базовые навыки пилотирования, но осваивать новые технологии, такие как ИИ. Мы предлагаем начать уже со школьной скамьи и создали для этого простой инструмент. Пионер Мини 2 разработан так, чтобы передовые разработки могли легко освоить как ученики, так и преподаватели. Более того, обретенные с помощью нового дрона навыки и знания пригодятся во всех сферах, где активно внедряются элементы ИИ», — сказал руководитель отдела образовательных проектов ГК ««Геоскан»» Михаил Луцкий.

Первые поставки «Пионер Мини 2» российским образовательным учреждениям начнутся в III квартале 2025 г.

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Основные характеристики образовательного дрона «Пионер Мини 2»

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