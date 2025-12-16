Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187491
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1493
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 81030
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Пирожков Артур


СОБЫТИЯ


16.12.2025 В уходящем году островитяне читали фэнтези про драконов и слушали танцевальную музыку 1
15.12.2020 В России впервые суд потребовал удалить пиратское ПО из магазина приложений. Под ударом Android 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пирожков Артур и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12268 1
Huawei 4224 1
Apple Inc 12638 1
Sony Music Entertainment 159 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Администрация Президента РФ - Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 9 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4150 1
Application store - магазин приложений 1373 1
Music Downloader 2 1
Free MP3 Downloader 1 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3433 1
Apple - App Store 3009 1
Мукабенова Марина 2 1
Лукьянов Роман 6 1
Толстых Петр 3 1
Лобода Светлана 1 1
Путин Владимир 3353 1
Володин Вячеслав 97 1
Горелкин Антон 108 1
Ющенко Александр 26 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53474 1
Россия - РФ - Российская федерация 157084 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще