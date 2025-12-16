Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пирожков Артур
СОБЫТИЯ
|16.12.2025
|В уходящем году островитяне читали фэнтези про драконов и слушали танцевальную музыку 1
|15.12.2020
|В России впервые суд потребовал удалить пиратское ПО из магазина приложений. Под ударом Android 1
Пирожков Артур и организации, системы, технологии, персоны:
|Music Downloader 2 1
|Free MP3 Downloader 1 1
|Google Play - Google Store - Google Android Market 3433 1
|Apple - App Store 3009 1
|Мукабенова Марина 2 1
|Лукьянов Роман 6 1
|Толстых Петр 3 1
|Лобода Светлана 1 1
|Путин Владимир 3353 1
|Володин Вячеслав 97 1
|Горелкин Антон 108 1
|Ющенко Александр 26 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53474 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157084 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.