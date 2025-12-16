В уходящем году островитяне читали фэнтези про драконов и слушали танцевальную музыку

Эксперты холдинга ON Media, входящего в группу компаний МТС, изучили, как жители Сахалинской области проводили свободное время в уходящем году. По данным аналитиков, сахалицы стали чаще развлекаться в онлайн среде — читать, слушать музыку и смотреть фильмы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 году жители Сахалинской области на 20,4% больше времени проводили за чтением электронных книг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост отмечается и в сегменте видео и аудиоконтента – островитяне чаще смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах (+16,3%) и слушали музыку на стримингах (+78%), чем годом ранее.

В топе читательских предпочтений у жителей региона – фэнтези «Ониксовый шторм» и «Железное пламя» Ребекки Яррос и «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.

В онлайн-кинотеатре «Кион» чаще всего выбирали полнометражную картину «Жизнь по вызову» и сериалы «Виноград», «Почка», «Бар один звонок».

В музыкальном стриминге «Кион Музыка» у сахалинских слушателей лидировали «Само собой» Артура Пирожкова, Homay башкирской группы AY Yola и композиция «С неба» от Elman и Trida.