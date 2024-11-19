В «Хантфлоу» создали искусственный интеллект для рекрутеров

Система автоматизации рекрутмента «Хантфлоу» представила искусственный интеллект «Хантфлоу AI». Он непрерывно обучается в процессе работы команды рекрутмента и предлагает наиболее релевантных кандидатов из базы компании. Так рекрутер получает резюме тех людей, которые уже лояльны к компании. Благодаря этому срок закрытия вакансий сокращается в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Хантфлоу».

По данным исследования HeadHunter, большинство работодателей считают дефицит кадров главной проблемой найма в 2024 г. Рынок квалифицированных соискателей на конкретную должность конечен, и чтобы решить этот вопрос, эйчарам приходится заводить собственную базу «теплых» кандидатов, которых компания уже рассматривала на должность, но по каким-то причинам не сделала оффер о работе. Такие контакты изначально лояльны к компании, поэтому воронка подбора персонала сокращается, уменьшая время на поиск человека.

Искусственный интеллект «Хантфлоу AI» непрерывно обучается на основе специфики компании и подбора вакансий. Он анализирует базу «теплых» кандидатов, предыдущий опыт взаимодействия рекрутера с соискателем и предлагает наиболее релевантные резюме.

Механизм работы с искусственным интеллектом

Рекрутеры создают вакансии, управляют ими и ведут работу с кандидатами в системе автоматизации рекрутмента «Хантфлоу». Искусственный интеллект анализирует работу рекрутера над вакансией, предлагая наиболее релевантных кандидатов из уже существующей базы компании. В интерфейсе вакансии рекрутер видит кандидатов, отобранных искусственным интеллектом, в отдельной вкладке «Из базы». Специалист, отвечающий за наем персонала, отсматривает предложенные резюме и историю прошлого взаимодействия, на основе чего берет рекомендованного соискателя в работу или скрывает из рекомендаций.

«По итогам пилотного запуска «Хантфлоу AI» показала значительное снижение сроков закрытия вакансии. Команда Data Science проанализировала итоги эксперимента, в котором согласились принять участие некоторые наши клиенты, и выяснила, что по позициям, где эйчары использовали рекомендации от искусственного интеллекта «Хантфлоу AI», позиции «младшего» грейда закрывались за девять дней вместо заложенных 20, а по позициям «среднего» грейда срок закрытия сократился в два раза», — сказал основатель и генеральный директор «Хантфлоу» Михаил Танский.