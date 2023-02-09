Сеть Fix Price начала нанимать персонал с помощью голосового робота

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price запустила пилотный проект по использованию голосового робота-помощника, который будет заниматься подбором персонала на массовые вакансии — продавцов, администраторов, мерчандайзеров, работников склада и комплектовщиков.

Робот-помощник способен анализировать около 1 тыс. резюме в сутки, отбирать наиболее релевантные из них и совершать звонки кандидатам с предложениями о работе в Fix Price. В будущем, при выходе на полную мощность, система позволит сдерживать рост штата рекрутеров, а также значительно повысит скорость найма в компании.

«Ритейл – одна из сфер бизнеса, которая требует постоянного притока персонала, и это тем более актуально для такой динамично растущей сети, как Fix Price. Внедрение новых технологий позволяет значительно упростить и облегчить процесс найма, а значит, и сократить издержки. Запуск голосового робота-помощника для подбора персонала – один из многих шагов Fix Price в этом направлении. Он позволяет вести поиск в круглосуточном режиме, за счет чего существенно расширяется круг кандидатов. Если в одном из регионов произошло массовое открытие вакансий, мы можем благодаря роботу в разы увеличить поток кандидатов без роста численности менеджеров по персоналу», – сказал Антон Максименко, директор по персоналу Fix Price.

Робот самостоятельно звонит кандидатам и предлагает ознакомиться с вакансиями компании. При согласии система попросит назвать адрес, откуда кандидату удобнее всего добираться на работу, после чего перечислит все вакансии в магазинах или на складе неподалеку. Далее претендент на вакансию может выбрать дату для личного собеседования. Робот-помощник автоматически фиксирует результаты разговора и вносит информацию в базу данных.