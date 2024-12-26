Искусственный интеллект в едином контакт-центре сети МФЦ повышает качество и доступность услуг для жителей Ростовской области

МФЦ Ростовской области, включающий 55 подразделений в разных городах, внедрил систему Smart IVR на базе платформы Vocamate AI в едином, централизованном контакт-центре. Об этом CNews сообщили представители Prof IT.

Ежегодно МФЦ Ростовской области принимают и обрабатывают до пяти млн. обращений жителей региона. Ранее каждое подразделение МФЦ имело собственные телефонные линии, и для того, чтобы обратиться за получением услуги или интересующей информации, гражданам приходилось звонить на отдельные номера, конкретного подразделения.

В рамках курса на цифровизацию и клиентоцентричность Донские МФЦ активно внедряют инновации и новые цифровые сервисы. Ориентируясь на потребности граждан, решено было создать телефонный центра сети МФЦ области, который бы позволял обратиться в нужное подразделение по единому номеру без ожидания на линии.

Внедрение нового сервиса требовало построения единой телефонии для МФЦ региона и разработки системы интеллектуальной маршрутизации звонков. Для решения этих задач свои компетенции объединили компании «Южная Софтверная Компания» и Prof IT. Централизацию телефонии всех МФЦ Ростовской области в телефонный центр осуществила «Южная Софтверная Компания». Маршрутизацию звонков на основе искусственного интеллекта построила компания Prof IT, которая ранее создала голосового помощника для МФЦ города Ростова-на-Дону. В работу единого телефонного центра сети МФЦ Ростовской области внедрена система маршрутизации звонков Smart IVR на базе платформы Vocamate AI.

Единый контакт-центр с умной маршрутизацией звонков позволил значительно упростить для жителей Ростовской области взаимодействие с МФЦ.

Новая система позволяет обрабатывать все звонки через единую точку доступа. Заявители со всей области обращаются по единому короткому номеру 122, а интеллектуальный IVR распределяет звонки по офисам и подразделениям МФЦ без участия операторов. Smart IVR Vocamate AI с технологией синтеза и распознавания речи анализирует речь абонента, определяет, в какой населенный пункт он обращается и направляет звонок в соответствующий многофункциональный центр. Это повышает удобство для граждан, исключая необходимость поиска нужного телефона и ожидание на линии, и помогает МФЦ экономить время сотрудников и рационально использовать трудовые ресурсы. За первые недели работы сервиса обработано более 2,3 тыс. обращений граждан с успешной маршрутизацией 98,5% запросов.

Централизация телефонии позволяет легко настраивать и масштабировать работу контакт-центра под изменяющиеся потребности, а построение IVR-системы открывает возможности для дальнейшего развития сценариев автоматизации в УМФЦ. В перспективе возможно расширение функционала голосового помощника, который будет не только распределять звонки, но и записывать на прием, проверять статусы дел и информировать о режиме работы подразделений МФЦ

Создание единого телефонного центра сети МФЦ Ростовской области является важным шагом к повышению качества и доступности государственных услуг для населения Ростовской области. Новая система станет надежным инструментом для улучшения взаимодействия граждан с государственными структурами и позволит повысить эффективность работы МФЦ.