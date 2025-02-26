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Фабрика здорового питания


«Фабрика здорового питания» - производитель по направлениям сырьевого, кулинарного, кондитерского и хлебобулочного производства в Уральском регионе


26.02.2025 «Фабрика здорового питания» автоматизировала закупки с B2B-Center 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Фабрика здорового питания и организации, системы, технологии, персоны:

РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 226 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 56 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4522 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 556 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Создано именных указателей - 169791.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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