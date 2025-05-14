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Больше выбора, меньше затрат: в B2B Altis внедрена работа с аналогами для закупщиков и поставщиков

В облачном решении B2B Altis появилась поддержка аналогов в сквозном процессе. Обновление позволит не только выбирать альтернативные решения от поставщиков, но и автоматически переносить данные о выбранной позиции во все последующие этапы закупки: от заключения договора до поставки продукции. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Как это работает

При создании процедуры организатор может включить возможность подавать заявки с аналогами для участников торгов. После этого поставщики смогут предлагать аналоги закупаемой продукции или услуг.

Что меняется для закупщиков

После завершения приема заявок и допуска участников к процедуре закупщик может выбрать из справочника НСИ подходящую позицию для предложенного аналога.

Система автоматически проводит проверку: чтобы для всех победителей, предложивших аналоги, была указана позиция в справочнике.

Если проверка пройдена успешно, можно переходить к публикации итогов.

Интеграция с модулями В2В Altis

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Цифровизация

Для автоматизации всего цикла работы с аналогами обновление включает интеграцию с ключевыми этапами закупок: «Altis. Реестр потребностей» – номер позиции аналога, указанный закупщиком в справочнике НСИ, передается в реестр потребностей для оформления дальнейших закупок; «Altis. Каталог» – после завершения процедуры в каталоге формируется черновик товара на позицию аналога; «Altis. Контракты» – номер позиции аналога в справочнике НСИ автоматически передается в контрактный модуль для создания договора с победителем.

«Поддержка аналогов в сквозном процессе B2B Altis – это ответ на ключевые запросы рынка. Теперь закупщики могут не только находить альтернативные решения по лучшим условиям, но и автоматически связывать результаты процедуры с данными справочников. Новый инструмент обеспечивает бесшовную передачу информации и исключает ошибки на всех этапах – от создания договора до поставки», – сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.

Обновленный функционал уже доступен всем пользователям платформы.

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