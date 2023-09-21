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Импортонезависимость
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Axenix и B2B-Center помогут российским компаниям перевести закупки на отечественное ПО

Консалтинговая технологическая компания Axenix и разработчик ИТ-решений в сфере закупок и продаж B2B-Center заключили соглашение о партнерстве.

Компании планируют совместно продвигать на рынке ИТ-систему для сквозного закупочного процесса B2B Altis. Партнерство позволит Axenix расширить арсенал платформенных решений и реализовывать масштабные проекты по автоматизации закупок на базе отечественной разработки.

Система B2B Altis разработана в парадигме source-to-pay и реализует бесшовную автоматизацию всех этапов закупочного процесса: от заявки внутреннего заказчика до исполнения контракта и поставки товара. Подтвержденный опыт внедрения B2B Altis показывает, что решение позволяет снизить операционные издержки до 30%, сократить лидтайм от заявки до приемки товара в 2 раза и оптимизировать закупочные цены по товарам и услугам до 20%.

В системе реализованы возможности масштабирования, встроенные возможности интеграции с корпоративной ERP-системой, системами СЭД и другими клиентскими платформами, а также гибкие настройки под требования заказчика. B2B Altis – импортонезависимое решение, которое включено в реестр отечественного ПО.

«Мы активно сотрудничаем с консалтинговыми ИТ-компаниями и интеграторами – это важная часть стратегии развития B2B Altis. Партнерство с Axenix, обладающей широкой сетью клиентов и сильной экспертизой в цифровизации бизнес-процессов, позволит нам расширить рынок присутствия и предложить российским компаниям передовые решения для повышения эффективности закупок», — сказал Андрей Мышкин, директор по развитию систем управления закупками и цепями поставок B2B-Center.

«Система B2B Altis является 100-процентной альтернативой продуктам зарубежных вендоров для автоматизации закупочной деятельности. Решение отличает не только развитая функциональность, но и возможности для кастомизации под требования конкретных заказчиков и сложившиеся в компаниях процессы взаимодействия с поставщиками. Функциональность, гибкость и производительность системы помогут российскому бизнесу сделать процесс закупок цифровым и более прогрессивным», — сказал Марина Егорова, старший менеджер практики закупок Axenix.

Она добавляет, что команда Axenix прошла обучение и сертификацию для партнеров системы B2B Altis.

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