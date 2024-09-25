Импортозамещение цифровых решений для автоматизации закупок. Чем заменяют SAP Ariba?

Уход иностранных вендоров с российского рынка стимулировал развитие отечественных ИТ-решений. Это коснулось в том числе сегмента закупок. Потребность в импортозамещении стала ключевой для многих компаний, а поиск новых продуктов – приоритетным в автоматизации закупочной функции. В ответ на рост рыночного спроса усилились позиции российских систем. Так, успешной заменой и альтернативой SAP Ariba стала платформа для сквозной автоматизации закупок B2B Altis. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Российское облачное решение от партнера российского бизнеса в цифровизации закупок B2B-Center базируется на технологиях искусственного интеллекта. Система состоит из модулей и работает по принципу S2P-концепции, охватывая все этапы закупки: от заявки внутреннего заказчика до оплаты поставщику за выполненный контракт. Каждый модуль платформы поддерживает свою часть закупок и может работать автономно.



Для бесшовной автоматизации закупок простых, малостоимостных товаров в B2B Altis интегрировано решение Altis P2P. Оно работает по принципу B2B-маркетплейса или корпоративного интернет-магазина (КИМ) и позволяет делать быстрые закупки необходимых товаров без длительных согласований и тендерных процедур.

Третьего октября на конференции Cnews «Импортозамещение цифровых решений 2024» коммерческий директор B2B-Center Андрей Бойко подробно расскажет о переходе на российские платформы в сфере закупок и поделится кейсами внедрения B2B Altis. Клиентский портфель продукта включает ведущие российские компании из различных отраслей и сфер бизнеса. Система позволяет оптимизировать закупочные цены, снизить операционные издержки и сократить срок поставки товаров на склад.