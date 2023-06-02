Разделы

ПО Софт
|

В семействе продуктов B2B Altis появилось решение для управления процессом procure-to-pay

Состоялась презентация B2B Altis P2P — системы облачных модулей для автоматизации процесса от закупки до оплаты (procure-to-pay). Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Решение входит в семейство продуктов B2B Altis и позволяет в короткие сроки повысить прозрачность стандартных закупок в компании. В его основу заложены типовые процессы регулярных и разовых закупок. Оно включает в себя три базовых модуля: «Заявки», «Закупки из каталога» и «Организация поставок».

Среди возможностей решения: быстрая закупка у текущих и новых поставщиков — база из более 600 тыс. компаний, проверенных крупными закупщиками; контроль соблюдения уровня цен; быстрый запуск — внедрение от трех месяцев; коммуникация с поставщиками на единой платформе с настроенными ролями и доступами к документам и данным; интеграция с корпоративными ERP-системами заказчика.

10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк
ПО

B2B Altis является полностью российской разработкой и входит в реестр отечественного ПО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создан хитрый софт, ломающий все антивирусы мира, включая «Касперский», Eset и Symantec. За ним могут стоять россияне

Санкциям конец? Россиянам массово и совершенно бесплатно продлевают лицензии на Photoshop

Россию захлестнул хаос с лицензиями на западный софт. Продление невозможно, за пиратство сажают в тюрьму

Россияне признались в бесконечной любви к Android. iPhone никому не нужны, об отечественных ОС никто не вспоминает

Microsoft выпустила ИИ для создания презентаций, афиш и открыток

Microsoft спустя десятилетия добавит в Windows сверхполезную функцию, которую подсмотрел у Xiaomi и Apple

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще