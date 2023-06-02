В семействе продуктов B2B Altis появилось решение для управления процессом procure-to-pay

Состоялась презентация B2B Altis P2P — системы облачных модулей для автоматизации процесса от закупки до оплаты (procure-to-pay). Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Решение входит в семейство продуктов B2B Altis и позволяет в короткие сроки повысить прозрачность стандартных закупок в компании. В его основу заложены типовые процессы регулярных и разовых закупок. Оно включает в себя три базовых модуля: «Заявки», «Закупки из каталога» и «Организация поставок».

Среди возможностей решения: быстрая закупка у текущих и новых поставщиков — база из более 600 тыс. компаний, проверенных крупными закупщиками; контроль соблюдения уровня цен; быстрый запуск — внедрение от трех месяцев; коммуникация с поставщиками на единой платформе с настроенными ролями и доступами к документам и данным; интеграция с корпоративными ERP-системами заказчика.

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B2B Altis является полностью российской разработкой и входит в реестр отечественного ПО.