«Колмар» с помощью B2B-Center создает единое цифровое пространство для закупок

Группа «Колмар», участник угледобывающей отрасли на Дальнем Востоке, реализует стратегическую программу по цифровой трансформации закупок. Холдинг планирует объединить все закупочные функции в едином пространстве на базе пакета готовых решений B2B-Center — «ЭТП Плюс». Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Одним из первых этапов стал запуск и перевод электронных закупок угледобывающих предприятий, трейдинговых и логистических компаний «Колмар» на брендированную торговую площадку. Это позволяет упростить процессы поиска поставщиков и подачи ими коммерческих предложений, а также повысить прозрачность и эффективность закупок. На сегодняшний день предприятия «Колмар» провели на B2B-Center свыше 3000 торговых процедур. Закупаемая номенклатура представлена различными категориями: от горно-шахтного оборудования и оборудования обогатительных фабрик до расходных материалов и услуг.

«Запуск торговой площадки на платформе В2В-Center — это не просто шаг вперед, а целая культура изменений. Это новая эпоха цифрового развития нашей компании, направленная на кардинальное повышение качества управления закупочной деятельностью и себестоимостью выпускаемой продукции, а также улучшение процессов взаимодействия с внутренними клиентами. Мы выбрали для себя В2В-Center как стратегического партнера, который поможет нам на пути к главной цели — созданию единой, эффективной и прозрачной среды для закупок», — сказали представители ООО «УК «Колмар».

«ЭТП Плюс» включает все функции, необходимые закупщику для эффективной работы: единый реестр заявок от внутренних заказчиков, гибкие настройки для создания закупки и продажи неликвидов, сервисы для оценки и взаимодействия с поставщиками, настроенные маршруты согласования, конструктор шаблонов договоров, интерактивный дашборд с аналитикой по закупкам, базовые инструменты нормализации и управления НСИ, готовые интеграционные решения. Для заказчиков B2B-Center — это своеобразный мостик от классического сорсинга на ЭТП к сквозной автоматизации закупок на базе облачной платформы B2B Altis.

«Сегодня устойчивость и успех бизнеса зависят от способности быстро реагировать на новые вызовы и возможности. «ЭТП Плюс» — наше предложение для компаний с высоким уровнем цифровизации. Это современный стандарт закупок, объединяющий в одном продукте все необходимые сервисы управления и интеграции. Мы рады, что крупнейший производитель коксующегося угля в России одним из первых оценил преимущества и потенциал «ЭТП Плюс» для устойчивого развития», — отметил Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.