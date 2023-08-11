B2B-Center и «Северсталь – ЦЕС» объявили о сотрудничестве в сфере цифровизации закупок российского бизнеса

B2B-Center и сервисная компания «Северсталь – ЦЕС», специализирующаяся на аутсорсинге сквозных бизнес-процессов, объединяют свои компетенции в сфере закупок. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Цели партнерства:

– Ускорение процессов импортозамещения в стране и содействие переходу отечественных предприятий на российское программное обеспечение. Что соотносится с национальными целями развития России до 2030 г. и нацпрограммой «Цифровая экономика»;

– Цифровизация закупочной деятельности российского бизнеса для повышения ее прозрачности и противодействия коррупции в сфере снабжения;

– Оказание российским компаниям помощи во внедрении ИТ-инструментов, защищенных от возможных негативных последствий санкционного воздействия со стороны иностранных провайдеров.

Компании будут совместными усилиями продвигать на рынке сквозную автоматизацию процесса закупок на базе системы B2B Altis с дальнейшей передачей этой функции на аутсорсинг «Северсталь – ЦЕС».

Андрей Мышкин, директор по развитию систем управления закупками и цепями поставок B2B-Center: «Наши компании накопили значительную экспертизу в цифровизации закупок и консалтинге. Благодаря объединению опыта мы сможем предлагать российскому бизнесу передовые решения, которые повышают эффективность закупок и обеспечивают стабильность цепочек поставок».

Наталия Спицына, коммерческий директор «Северсталь – ЦЕС»: «Теперь мы можем одновременно предложить нашим клиентам реинжиниринг процессов закупок, их автоматизацию и передачу части закупочных процессов на аутсорсинг как на платформе клиента, так и на платформе «Северсталь – ЦЕС». Для нас это следующий шаг в консалтинге в области предоставления сервисов в закупках. Наши клиенты могут гораздо быстрее получить эффекты от этих изменений, а также не инвестировать тяжелые бюджеты в автоматизацию закупок, вместо этого воспользовавшись нашей платформой и передав свои процессы закупок на аутсорсинг. И как приятный бонус – больше никогда не сталкиваться с рисками наступления правовых последствий от каких-либо злоупотреблений, не заниматься претензионной работой по просрочкам поставок, не вести договоры страхования по закупкам и т.д.».

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B2B-Center – технологический партнер российского бизнеса в управлении закупками и цепочками поставок. Компания более 20 лет разрабатывает сервисы для цифровизации корпоративных закупок и продаж: ЭТП, система решений для сквозного закупочного процесса B2B Altis, корпоративные интернет-магазины и др. ИТ-продукты B2B-Center включены в реестр российского ПО. На площадке B2B-Center проводят закупки 65% крупнейших компаний России, всего на ней работает более 610 тыс. компаний из различных отраслей экономики. Общий объем опубликованных торгов уже превысил 27 трлн руб

«Северсталь – центр единого сервиса» – сервисная компания, специализирующаяся на предоставлении услуг аутсорсинга сквозных бизнес-процессов. «Северсталь – ЦЕС» разработаны собственная методология перевода крупных компаний на аутсорсинг, а также алгоритм внедрения «1С». С 2009 г. «Северсталь – ЦЕС» создает корпоративные общие центры обслуживания, принимает на аутсорсинг как отдельные функции и процессы, так и их комплексы, а также выступает консалтинговым экспертом в их трансформации для достижения стратегических и операционных целей бизнеса.