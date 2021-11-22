Химический холдинг «Алмаз групп» перешел на «1С:ERP»

«Ставаналит» завершила проект комплексной автоматизации химического холдинга «Алмаз групп». С помощью системы «1С:ERP Управление предприятием», интегрированной с решением «1С:Документооборот» и CRM-системой компании, централизовано управление закупками, обеспечено бесперебойное снабжение производства сырьем и материалами. Усилен контроль качества готовой продукции, возможность поступления некондиции на склад готовой продукции сведена к минимуму. Оптимизирована работа с договорами, заявками и реестрами на оплату заказов поставщиками, согласование документов ускорилось в 3 раза. Организовано оперативное планирование производства под заказы клиентов, заказы обрабатываются и выполняются вдвое быстрее.

Группа компаний «Алмаз групп» — производственно-научный химический холдинг. Специализируется на производстве водорастворимых и гранулированных удобрений, а также химической продукции для использования в различных областях промышленности.

Завод ежемесячно выпускает 15 тыс. тонн высокоэффективных минеральных удобрений фосфатной группы и промышленных химикатов. Клиенты предприятия — крупные агрохолдинги, международные трейдеры в 67 странах мира и национальные дистрибьюторы. За рубеж поставляется более 80% удобрений, произведенных в холдинге.

Ранее на предприятии для планирования доходов и расходов, движения денежных средств и управленческого учета использовались разрозненные электронные таблица. Не была унифицирована нормативно-справочная информация. Заказы на закупку сырья и материалов обрабатывались недостаточно оперативно. Было сложно контролировать качество сырья и готовой продукции, планировать производство под заказы клиентов. Много времени уходило на получение отчетов об исполнении планов и текущем состоянии предприятия.

Предприятию стала необходима информационная система, которая позволила бы унифицировать нормативно-справочную информацию, ускорить обработку заказов клиентов, усилить контроль дебиторской задолженности. Требовалось организовать централизованное управление закупками материалов по заявкам от подразделений, усилить контроль качества сырья и готовой продукции, обеспечить оперативное планирование производства под заказы клиентов.

Для решения поставленных задач были выбраны системы «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Документооборот». Партнером по внедрению стала компания «Ставаналит».

За 5 месяцев была разработана методология учета на предприятии с максимальным сохранением типовых механизмов системы, выполнена интеграция 1С:ERP с системой «1С:Документооборот» и CRM-системой компании, унифицирована нормативно справочная информация.

По итогам проекта втрое ускорилось согласование договоров, заказов клиентов, заявок на закупку. В «1С:Документооборот» настроены процессы согласования для всех типов договорных документов, согласованные документы блокируются для редактирования, что уменьшает количество пользовательских ошибок и повышает контроль корректности документации. Заказы клиентов, сформированные в CRM-системе, автоматически передаются в «1С:ERP» и отправляются на согласование, а статус согласования возвращается в систему CRM. В результате менеджеры по продажам в режиме реального времени получают достоверную информацию о статусе договорных документов и заказов клиентов.

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Централизовано управление закупками. Заявки на закупку формируются подразделениями холдинга в «1С:ERP» и проходят процесс согласования через «1С:Документооборот». Менеджеры могут оперативно отслеживать статус каждой заявки. Время исполнения заявок сократилось с 7 дней до 2. На основании заявок на закупку и графика поставок автоматически формируются заказы поставщикам. Предприятие своевременно получает сырье и материалы, необходимые для производства готовой продукции.

Налажен процесс обеспечения готовой продукцией под заказы клиентов. Теперь продукция выпускается под конкретного клиента, на производстве учитываются пожелания клиента по фасовке продукции, выпущенная продукция сразу резервируется на складе. Выполнение заказов клиентов ускорилось в 2 раза.

Автоматизирован контроль выпуска продукции и учет брака: оформить перемещение продукции со склада производства на склад готовой продукции можно только после согласования отдела контроля качества. Такой подход сокращает количество ошибок в учете и риск попадания некондиционной продукции на склад готовой продукции.

Разработаны и настроены формы отчетов для отдельных подразделений. Вдвое быстрее консолидируются данные для прогнозного планирования, формируются ежедневные отчеты и отчеты об исполнении планов. Руководство оперативно получает информацию для контроля и анализа деятельности предприятия.

Централизована работа казначейства группы: формирование заявок на оплату заказов поставщиков, формирование и согласование реестров на оплату, управление расчетными счетами, обмен с банками, автоматизировано распределение платежей по заявкам на оплату и договорам с контрагентами. Руководство получает оперативную информацию о платежах и остатках средств на счетах.

Ирина Шеметова, руководитель проекта автоматизации и генеральный директор входящей в ГК «Алмаз групп» компании «Вектор», отметила: «Мы объединили работу производства, склада, отделов логистики, закупок, продаж, создали единую управляемую систему, и мы ее постоянно совершенствуем и масштабируем. Внедрение «1C:ERP» позволило нам определить точки контроля и организовать рабочие места для руководителей подразделений. Интеграция CRM-системы и «1C» сделала работу с клиентами прозрачной. Теперь четко контролируется дебиторская задолженность по каждому заказу, контролируется каждая партия выпущенной продукции, каждая заявка на закупку».