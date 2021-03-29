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Решение Prof-IT SRM для управления закупками и работой с поставщиками включено в Единый реестр российского ПО

Интеграция Бизнес-приложения

Система автоматизации процесса управления закупками и работой с поставщиками Prof-IT SRM, разработанная российским цифровым промышленным интегратором Prof-IT Group, прошла регистрацию и включена в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

Prof-IT SRM обеспечивает сквозную автоматизацию всех этапов закупок: анализ потребностей организации, поиск и отбор поставщиков, управление поставками, контроль качества работы поставщика, работа с договорной документацией, гибкая отчетность и аналитика в различных разрезах. Решение основано на проектном опыте по автоматизации закупочной деятельности для крупных промышленных предприятий.

Решение ориентировано на крупные и средние производственные предприятия и компании из различных отраслей экономики. В частности, на базе продукта в настоящий момент успешно реализуются проекты в авиастроении, автомобилестроение и в пищевой промышленности. В частности, решение «Prof-IT SRM: Управление закупками» было успешно внедрено на автомобильном заводе «Урал».

Регистрация продукта Prof-IT SRM в российском реестре ПО подтверждает его полное соответствие техническим и эксплуатационным требованиям на российском рынке. Он отвечает ключевым потребностям современных компаний, которые стремятся удерживать конкурентные позиции за счет повышения эффективности бизнес- и производственных процессов.

«Продукт “Prof-IT SRM: Управление закупками” позволяет сделать процесс закупок прозрачным и управляемым на всех уровнях и этапах. Он построен на платформе “1С:Предприятие”, что обеспечивает гибкую интеграцию в бизнес-процессы всех ключевых подразделений компании. При этом архитектура системы позволяет интегрировать ее с иностранными учетными системами и информационными сервисами сторонних поставщиков», – отметил генеральный директор Prof-IT Group Евгений Сударкин.

Благодаря автоматизации рутинных операций решение сокращает трудоемкость закупочных процедур и объемы бумажного документооборота, уменьшает сроки поиска поставщиков и гарантирует реализацию поставок согласно заявленным планам.

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