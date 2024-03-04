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«Корвет» автоматизировала закупки с площадкой B2B-Center

«АК «Корвет», российский производитель трубопроводной и фонтанной арматуры, переводит закупки в электронный вид на площадке B2B-Center. Об этом CNews сообщил представитель платформы.

«У нас материалоемкое производство, поэтому для нас крайне важно контролировать закупочные цены. Внутри компании был создан специальный отдел, который занимался поиском альтернативных поставщиков, но работа в ручном режиме оказалась неэффективной. Чтобы сделать этот процесс более конкурентным и прозрачным, мы приняли решение перевести закупки на электронную площадку», – сказала Наталья Волкова, директор управления корпоративной собственности «АК «Корвет».

Компания начала размещать закупки на B2B-Center в октябре 2023 г. и уже провела более 120 торговых процедур на сумму свыше 30 млн руб. Она заинтересована в сотрудничестве с поставщиками металла, упаковочных материалов, различных инструментов и комплектующих. До конца 2024 г. предприятие планирует перевести на площадку все свои конкурентные закупки.

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«Процесс внедрения ЭТП проходит легко. Мы получили на одной площадке все необходимые нам сервисы, при этом не потребовалось дополнительных затрат на разработку с нашей стороны. Функционал интуитивно понятен, и со всеми возникающим вопросами нам оперативно помогает персональный менеджер», – сказала Наталья Волкова.

Для удобства работы настроено взаимодействие B2B-Center с внутренней ERP-системой компании на базе «1C». Согласованные заявки на закупку передаются на ЭТП, а во внутреннюю систему поступают конкурентные листы по результатам торгов.

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