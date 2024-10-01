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«КНТ Групп» переводит 90% закупок на B2B-Center

«КНТ Групп» — российская компания по производству и поставкам молекулярных сит (цеолитов), адсорбентов и катализаторов для нефтехимической и газовой промышленности, перевела закупки на электронную торговую площадку B2B-Center. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

При выборе ЭТП компания опиралась на простоту работы с платформой для потенциальных участников, понятный функционал и возможность расширения пула поставщиков. С помощью B2B-Center «КНТ Групп» автоматизировала закупки широкого перечня товаров, от канцелярии до сложного технологического оборудования, агрегатов и компонентов, и добилась повышения прозрачности закупочного процесса и снижения закупочной стоимости по ряду категорий.

Компания планирует перевести на ЭТП B2B-Center не менее 90% от общего количества закупок и начать реализацию неликвидной продукции через площадку, укрепив статус надежного закупщика. «КНТ Групп» уже провела более 120 закупок на B2B-Center общей суммой свыше 65 млн руб. Принять участие в действующих торговых процедурах компании можно на странице.

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