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ГК «Сладкая жизнь» перевела закупки на платформу B2B-Center

Группа компаний «Сладкая жизнь», федеральная сеть и поставщик продуктов питания, перевела закупки на платформу B2B-Center. Цель – повышение управляемости закупочных процессов, а также обеспечение бесперебойной работы всех магазинов, ресторанов, производственных предприятий и логистических центров в 27 регионах России. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Это позволило сделать процессы прозрачнее, быстрее и удобнее как для самой компании, так и для ее партнеров. Все закупки холдинга — от мебели для офиса, оборудования для нового магазина, фабрики и до услуг по обслуживанию, ремонту — теперь проходят в единой системе по единым правилам. Увеличилось количество конкурентных предложений от поставщиков, улучшились условия, снижаются цены. Сократились время и трудозатраты организаторов закупок на подготовку и проведение тендеров.

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Цифровизация

За небольшой период работы на B2B-Center проведено более 350 процедур по всем ключевым категориям закупок, включая строительство, ремонт и техническое обслуживание, комплексное снабжение офисов и производственных площадок, HoReCa, а также продажу и утилизацию оборудования.

«В ближайшем будущем мы хотим интегрировать торговую площадку с ERP-системой для еще большей эффективности и снижения затрат. Переход на B2B-Center уже позволил нам увеличить прозрачность закупок и количество надежных поставщиков. Уверены, что наше партнерство станет залогом дальнейшего роста и укрепления позиций на рынке», — отметили представители ГК «Сладкая жизнь».

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