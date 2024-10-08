«КСА ДОЙТАГ Раша» расширяет сферу закупок с помощью B2B-Center

Буровой подрядчик «КСА ДОЙТАГ Раша» перевел электронные закупки на платформу B2B-Center. При выборе площадки для компании были важны понятный интерфейс с простой навигацией, возможность легкого обучения персонала и гибкость настроек под индивидуальные задачи. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

«КСА ДОЙТАГ Раша» предоставляет услуги по бурению нефтяных и газовых скважин в России с 2003 г. В 2023 г. компания перешла на новый этап развития под логотипом Elbrus Drilling.

«КСА ДОЙТАГ Раша» сотрудничает с B2B-Center с декабря 2023 г. За это время на площадке было проведено 49 закупочных процедур с подведенным итогом на общую сумму более 399,5 млн руб. Компания закупает широкую номенклатуру товаров, преимущественно по направлению нефтегазовой промышленности. Результатом сотрудничества с B2B-Center стало формирование расширенного пула поставщиков, включая партнеров по новым товарным позициям, не представленным на ЭТП ранее.

На текущий момент компания увеличивает объем работ на площадке B2B-Center и внедряет корпоративный интернет-магазин (КИМ) для автоматизации закупок простых, малостоимостных товаров.