Концерн «Русэлпром» проводит с помощью B2B-Center цифровизацию закупок и продаж

Российский производитель и поставщик электрических машин — концерн «Русэлпром» — начал сотрудничество с B2B-Center. Компания перевела процедуры на закупку и продажу продукции на электронную площадку. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Перевод торговых процедур в электронный вид является частью стратегии концерна по цифровизации производства и постоянному совершенствованию бизнес-процессов.

С помощью электронной площадки компания планирует расширить базу надежных поставщиков, стабилизировать цены на материалы и оборудование, уменьшить сроки проведения закупочных процедур и выстроить долгосрочные прозрачные отношения с партнерами.

«Мы используем возможности площадки не только для закупок материалов и оборудования для наших заводов, но и продаж собственной продукции. Размещаем на ЭТП информацию о наших складских позициях и благодаря этому находим новых покупателей», — сказала Анна Новикова, начальник тендерного отдела ООО «Русэлпром. Электрические Машины».